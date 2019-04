Nach Beinahe-Zusammenstoß: Polizei kümmert sich um tierischen Ausreißer

Eine nicht alltägliche Mission hatte die Polizei am Donnerstag bei Nandlstadt zu erfüllen: Sie wurde gerufen, um einen ausgebüxten Esel nach Hause zu bringen.

Um ein Haar hätte ein Autofahrer am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Esel überfahren, der mitten auf der Straße zwischen Nandlstadt und Gründl spazierte.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, verständigte der pflichtbewusste Autofahrer sogleich die Beamten der Moosburger Inspektion – und band das ausgebüxte Tier derweil an einem Baum fest. Eine Beamtin führte den Ausreißer schließlich zu einem nahegelegenen Hof, von wo aus der Besitzer ermittelt werden konnte.

ft

