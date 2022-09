Nach Lkw-Malheur im Herzen von Nandlstadt: Feuerwehr und Handwerksmeister fackeln nicht lange

Teilen

Am Erker des Nandlstädter Oberbräu-Gebäudes ist am Dienstagabend ein Lkw-Fahrer entlanggeschrammt und riss dabei Fassadenteile ab. © Hellerbrand

Im Zentrum von Nandlstadt hat am Dienstag ein Lkw-Fahrer einen Unfall verursacht. Bei den Aufräumarbeiten kam dann ein glücklicher Zufall zu Hilfe.

Nandlstadt – Zu einem etwas unüblichen Einsatz wurde die Nandlstädter Feuerwehr am Dienstagabend gerufen: Unfall am Oberbräu-Erker, lautete die Vorab-Info. Ein Lastwagen, der in der Freisinger Straße aus Richtung Moosburg unterwegs war, hatte im Kurvenbereich das Oberbräu-Gebäude gestreift, vor allem der hervorstehende Erker im Obergeschoß wurde dem Lkw-Fahrer zum Verhängnis.

(Übrigens: Alles aus der Hallertau und dem Landkreis Freising gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Folge: Der Verputz auf der Erker-Unterseite kam zu Schaden, erhielt Risse und bröckelte ab. Um weiteren Schaden von Verkehrsteilnehmern abzuwenden, leitete die Feuerwehr rasch eine Umleitung über die Zeilerbergstraße und den Bräuanger ein.

Den Feuerwehreinsatz zur Absicherung unterstützte auch der Kreishandwerksmeister Martin Reiter (2. v. r.). Er stattete Tobias Stoeber (auf der Leiter) mit dem nötigen Material aus. © Hellerbrand

Doch was sollte mit dem kaputten Erker geschehen? Hier war guter Rat teuer. Als Glücksfall erwies sich dann das zufällige Eintreffen von Kreishandwerksmeister Martin Reiter am Unglücksort. Der Stuckateur- und Trockenbaumeister hatte auch gleich Material zur Sicherung der Unglücksstelle an Bord: Folie und professionelles Abdichtklebeband gegen Eindringen von Nässe. Schnell war an den Erker die Feuerwehrleiter angesetzt, auf der Ex-Kommandant Tobias Stoeber den filigranen „Folien-Kleb-Einsatz“ in luftiger Höhe bewältigte. Nach zehn Minuten war das Werk vollbracht.

Knifflige Passage für Lkw und Busse

Die eintreffenden Polizeibeamten begutachteten den Schaden und befragten den Lastwagen-Lenker hinsichtlich des Unfallhergangs. Zur Ehrenrettung des Mannes muss wohl gesagt werden, dass der Oberbräu-Bereich neben der Kurve am Gebhard-Eck gegenüber dem Rathaus zu den kniffligsten Verkehrszonen Nandlstadts zählt, die größeren Lastwagen oder auch Bussen eine Umfahrung nur unter Hinzunahme der Fahrbahn auf der Gegenseite möglich macht.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.