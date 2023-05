Nach Sanierung und Erweiterung: Nandlstädter Kläranlage öffnet die Türen

Von: Andrea Hermann

Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, die Kläranlage – hier konkret das Nachklärbecken – anzuschauen. © Hermann

Die Nandlstädter Kläranlage öffnete am Sonntag die Türen. Viele Besucher kamen, um sich über die Anlage selbst und die jüngsten Investitionen zu informieren.

Nandlstadt – Rund 5,7 Millionen Euro hat der Markt Nandlstadt in die Sanierung und Erweiterung der gemeindlichen Kläranlage investiert – inklusive zwei Millionen Euro für das neue Rückhaltebecken. Am Sonntag konnten sich die Bürger bei einem „Tag der offenen Tür“ ein Bild von dem neuen Belebungsbecken, der erweiterten Halle für die Rechenanlage und dem sanierten Nachklärbecken machen. Zudem erklärte Dominik Sedlmeier von der Sedlmeier Umwelttechnik GmbH, die die gemeindliche Kläranlage leitet, den interessierten Besuchern, wie die Kläranlage funktioniert und was der Anlage Probleme bereitet.

Hygieneartikel, wie sie hier am Boden liegen, werden täglich in der Rechenanlage abgefangen. © Hermann

Feuchttücher sind ein großes Problem

Durch lange Wasserrohre wird das Abwasser in die Kläranlage geleitet – bei Trockenwetter täglich rund 700 Kubik, bei Regen 3000 Kubik, erklärte der Experte. In der Rechenanlage „wird alles rausgeholt, was nicht ins Abwasser gehört“, so Sedlmeier. Tampons, Ohrenstäbchen und andere Hygieneartikel würden regelmäßig von dem großen Rechen abgefangen. „Die größten Probleme bereiten uns die Feuchttücher“, berichtete der Experte und appellierte an die Besucher, diese nicht in die Toilette zu werfen.

Von der Rechenanlage geht’s weiter ins sogenannte Belebungsbecken. Mittlerweile hat die Nandlstädter Kläranlage zwei solcher Becken – eines aus den 1990er Jahren, und eines, das neu gebaut worden ist. Beide sind gleichermaßen in Betrieb. Durch den Neubau ist die Kläranlage nun auf rund 7400 Haushalte ausgelegt – bislang waren es rund 5500. Aktuell seien etwa 4800 Haushalte angeschlossen, so Sedlmeier.

Das neue Belebungsbecken inspizierten (v. r.) 3. Bürgermeister Michael Schranner, Ortschef Gerhard Betz und Marktrat Martin Forster. Fragen beantwortete Dominik Sedlmeier. © Hermann

In der dritten Reinigungsstufe landet das vorgereinigte Wasser im sogenannten Nachklärbecken, wie der Experte erklärte. Hier werde das Wasser weiter gereinigt und der Schlamm, der sich am Boden abgesetzt hat, entsorgt, sprich: Ein Großteil des Schlamms wird wieder dem Belebungsbecken zugeführt, der Rest kommt in die Schlammsilos und müsse entsorgt werden.

Interessant vor allem für die Kinder war zu sehen, wie wenige Meter entfernt von den Becken, in denen das Abwasser gereinigt wird, klares und sauberes Wasser in den benachbarten Bach eingeleitet wird.

Mittels Glasgefäßen erklärte Dominik Sedlmeier das Prinzip einer Kläranlage. Aus braunem Abwasser wird nach der Reinigung klares Wasser. © Hermann

Um das Prinzip einer Kläranlage noch anschaulicher zu erklären, hatte der Experte im Labor Glasgefäße aufgebaut, die eindrucksvoll veranschaulichten, wie aus dem anfangs stark verschmutzten, braunen Abwasser in den unterschiedlichen Reinigungsprozessen Zug um Zug sauberes, klares Wasser wird. Trinkwasser sei dies zwar nicht, so Sedlmeier, aber theoretisch könnte man einen Schluck davon nehmen, sagte er augenzwinkernd.

Durch das neue Belebungsbecken, das der Experte als „Kernstück der Kläranlage“ bezeichnete, und die Sanierung und Erweiterung der Anlage habe die Gemeinde Nandlstadt eine „betriebssichere, zukunftssichere Einrichtung“, sagte Sedlmeier. Davon ist auch Bürgermeister Gerhard Betz überzeugt, der sich den Tag der offenen Kläranlagen-Tür ebenfalls nicht entgehen ließ: „Das ist eine Investition für die nächsten 20 bis 30 Jahre.“

Für die vielen großen und kleinen Besucher war der Blick in die Kläranlage sehr interessant, schließlich gab es diese Gelegenheit „meines Wissens noch nicht“, so Betz. Doch das soll sich ändern: Der Rathauschef denkt darüber nach, immer wieder mal die Türen zu öffnen – und den Bürgern einen Einblick zu gewähren, wie jedermanns Abwasser gereinigt wird.

