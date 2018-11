Alte Liebe rostet nicht: Christian Hay übernimmt wieder das Pilspub in Nandlstadt

14 Jahre nach seinem Abschied steht Christian Hay bald wieder als Wirt hinter der Theke des Pilspubs in Nandlstadt. Zur Eröffnung hat sich Hay etwas Besonderes einfallen lassen.

Nandlstadt – Er ist wieder da: 14 Jahre nach seinem Abschied als Wirt des Pilspubs in Nandlstadt steht Christian Hay ab 1. Dezember wieder hinter der Theke der gemütlichen Kneipe an der Marktstraße 4. „Es haben sich nur Kleinigkeiten verändert“, sagt Hay nach einem Rundumblick in der Lokalität.

Wieso er damals das Pilspub nach sechs Jahren als Wirt aufgegeben hat, darüber redet Hay nicht so gerne. Danach habe er den Bachwirt gleich um die Ecke übernommen, dort dann aber im Herbst 2005 auch aufgehört und sich ganz seinem Parkplatz in Schwaig mit Fahrservice zum Flughafen gewidmet. Oder, wie er es formuliert: „Ich bin ganz normal in die Arbeit gegangen.“

Das wird Christian Hay auch weiterhin tun, selbst wenn er nun das Pilspub wieder übernimmt. Dass es dazu kam, sei reiner Zufall gewesen, erzählt er: Ein Bekannter habe Hay vor sechs Wochen angerufen und ihm mitgeteilt, dass er das Pilspub übernehmen könne. Aus dem Plan des Bekannten sei dann aber nichts geworden. Die Vermieterin habe sich dafür an Hay erinnert und man sei sich schnell einig geworden. Christian Hay ist also wieder zurück. „Ich hänge eben an Nandlstadt“, betont er. Zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Zhenya Georgieva, genannt Jenny, wird der Chris nun also die Gastronomieszene in Nandlstadt wieder bereichern.

Geöffnet sein soll das Pilspub zunächst nur von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 18 Uhr. Wenn sich die Nachfragen nach einem Frühschoppen mehren, wird Hay vielleicht auch an den Sonntagvormittagen öffnen. Das Angebot wird neben der „Auer Kollektion“, wie Hay die Biere aus der Schlossbrauerei nennt, auch Franziskaner und Augustiner umfassen, aus der Küche kommen „kleine Speisen“ – Pizza, Burger, Currywurst. Los geht es am 1. Dezember. Und wie sich das gehört, gibt’s am Eröffnungstag „Spezialpreise“ – jeder Schnaps zwei Euro, jedes Bier 2,50 Euro und dazu ein kostenloses Buffet. zz