Mit Axt bewaffnet: Psychisch Kranker zieht Schneise der Verwüstung durch Nandlstadt 

Mit einer Axt bewaffnet, zog eine Schneise der Zerstörung durch Nandlstadt: Ein Randalierer trieb in der Nacht auf Mittwoch in seinem Heimatort sein Unwesen.

Update, 31. Oktober, 12.45 Uhr: Der 21-Jährige, der in Nandlstadt mit einer Axt bewaffnet umherzog, ist laut einem Sprecher des Polizeipräsidium Nord seit dem Vorfall in einem Krankenhaus untergebracht. Offenbar zeigt sich der Mann dort immer noch höchst aggressiv und versucht, dort weiter zu randalieren. Er leidet wohl an einer massiven psychischen Erkrankung und muss mit Medikamenten ruhig gestellt werden. Wann er dem Haftrichter vorgeführt werden kann, ist deshalb derzeit noch unklar, so der Sprecher.

Mit Axt bewaffnet: Mann zieht Schneise der Verwüstung durch Nandlstadt - er ist der Polizei bekannt

Nandlstadt – Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, meldeten mehrere Bürger gegen 23 Uhr der Polizei, dass ein Mann auf offener Straße in Nandlstadt randaliere. Den alarmierten Kräften gelang es daraufhin, einen amtsbekannten 21-Jährigen vor Ort festzunehmen. Dieser führte eine Axt mit sich, mit der er neben Straßenlaternen auch Stromkästen und geparkte Autos beschädigt hatte. Dadurch entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zudem bedrohte der Nandlstädter Passanten und grölte ausländerfeindliche Parolen.

Mit Axt bewaffneter Mann in Nandlstadt: Polizei mit Pfefferspray im Einsatz

Der Beschuldigte, der sich zum Zeitpunkt der Taten augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, leistete laut Polizei „erheblichen Widerstand“, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Nach seiner Festnahme wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Bewaffneter Mann in Nandlstadt: Er wird dem Haftrichter vorgeführt

Gegen den Nandlstädter wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Am Donnerstag wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

