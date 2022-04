Bedarf für dritten Kindergarten steigt: Gemeinde Nandlstadt arbeitet an einer Lösung

Von: Andrea Hermann

Um eine Erweiterung, einen An- oder Neubau „werden wir nicht herumkommen“, sagt Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz. © Waltraud Grubitzsch

Stetiger Zuzug von Neubürgern und die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine zwingen den Markt Nandlstadt dazu, in Sachen Kinderbetreuung aktiv zu werden.

Nandlstadt – Bei der Betreuung von Flüchtlingen hofft der Nandlstädter Arbeitskreis Asyl, der nach dem Tod von Gisela Kurkowiak nun von Ricarda Thaler, Renate Stoeber und Bernd Stöckeler weitergeführt wird, auf die Unterstützung der Gemeinde (wir haben berichtet). Bürgermeister Gerhard Betz sicherte seine Unterstützung zu, machte aber auch deutlich, dass die Gemeinde an ihre Grenzen stößt – sowohl bei der Kinderbetreuung als auch beim Thema Wohnraum.

Aktuell, so berichtete der Rathauschef auf FT-Nachfrage, wurden in der Gemeinde Nandlstadt 28 Flüchtlinge aufgenommen – vier in einer Asylunterkunft, 24 in Privathäusern. Aber es könnte schwierig werden - nicht nur, was die Unterbringung betrifft, sondern auch, was die Betreuung der Kinder angeht. So seien die Kindergartenplätze alle belegt – 16 Kinder stehen sogar auf der Warteliste. Den Grund kennt er: „Nandlstadt ist größer geworden – wir haben jetzt etwa 5700 Einwohner. Vor einem Jahr waren es knapp 300 Leute weniger.“ Steigende Einwohnerzahlen würden auch andere Nord-Gemeinden verzeichnen, schließlich gebe es hier noch „bezahlbaren Wohnraum“, sagt Betz.

Stetiger Zuzug und auch die Aufnahme von Flüchtlingsfamilien lassen einmal mehr Forderungen nach einem dritten Kindergarten in der Gemeinde laut werden. Dass ein solcher notwendig wird, weiß Betz. Im vergangenen Jahr wurde deshalb bereits eine Kindertagesstättenbedarfsplanung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden aktuell durchgearbeitet. „Wir werden uns in den nächsten Sitzungen des Gemeinderats permanent damit beschäftigen, um die Grundlagen dafür zu schaffen“, kündigte Betz an. Denn: „Wir werden um eine Erweiterung, einen Anbau oder einen Neubau nicht herumkommen, weil Nandlstadt weiter wächst.“ Allerdings betont Betz auch: „Das Bauen ist nicht das Problem, sondern gutes Personal zu finden – ein Problem, das alle Gemeinden haben.“

Was die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen betrifft, zeigt er sich entspannt: „Wir haben alles im Griff.“ Nandlstadt verfügt über fünf Asylunterkünfte mit insgesamt 80 Plätzen, wobei nur noch sechs Plätze frei sind. Allerdings gibt es viele engagierte Bürger, die privat Flüchtlinge aufnehmen. Und den Arbeitskreis Asyl, der mit Rat und Tat zur Seite steht.

