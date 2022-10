Baden auch in schwierigen Tagen: Nandlstadt behält Schwimmstunden und Weihnachtslichter vorerst bei

Von: Andrea Hermann

Wieder in ihrem Element: Mitglieder der Nandlstädter Wasserwacht nutzen das gerade erst eröffnete Hallenbad für eine Trainingseinheit. © Hellerbrand

Braucht es Einschränkungen beim Hallenbad-Betrieb oder der Straßenbeleuchtung, um Energie zu sparen? In Nandlstadt scheint die Lage klar.

Nandlstadt – Die Energiekrise zwingt aktuelle viele Kommunen zum Handeln. So bleiben etwa im Landkreis Kelheim „die Lehrschwimmhallen in Abensberg, Riedenburg und Mainburg bis auf Weiteres für den Schulbetrieb, den allgemeinen Badebetrieb und für Vereine geschlossen“, wie der Landkreis mitteilt. In Eching und Neufahrn werden unter anderem Weihnachtsbeleuchtungen reduziert. In Nandlstadt hingegen möchten die Verantwortlichen sowohl am örtlichen Hallenbad als auch an der Weihnachtsbeleuchtung festhalten.

„Mir ist der Schulsport wichtig“, betonte Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz jetzt im FT-Gespräch. Und deshalb wurde das Nandlstädter Hallenbad am Dienstag nach der Sommerpause auch wie geplant eröffnet. „In der Corona-Pandemie wurde immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass die Kinder schwimmen lernen.“ Jetzt das Hallenbad zu schließen, ist für Betz der falsche Ansatz. Deshalb ist die Anlage ab sofort montags bis samstags täglich geöffnet – auch und vor allem „für die Kinder“ und deren Gesundheit, so Betz. Dass auch Schüler aus den umliegenden Gemeinden nach Nandlstadt zum Schwimmen kommen, beweise, wie wichtig die Einrichtung für die Region sei.

Einschnitte wird es mit Blick auf die Energiekrise indes bei der Sauna geben: Statt wie bisher montags bis freitags wird die Sauna künftig nur noch dienstags (Herrentag) und donnerstags (Damentag) öffnen – jeweils von 17 bis 21.15 Uhr. Bis Weihnachten will der Ortschef beobachten, wie sowohl das Bad als auch die Sauna genutzt werden – und gegebenenfalls neu entscheiden. Bei den Eintrittspreisen hingegen „müssen wir uns Gedanken machen“ – und diese eventuell anpassen. „Die sind seit vielen Jahren gleich.“

Händler entscheiden

Was eine mögliche Einsparung bei der Weihnachtsbeleuchtung angeht, ist der Rathauschef ganz entspannt: „Wir haben keine so extreme Beleuchtung“, sagte Betz. Traditionell soll es wieder den beleuchteten Christbaum samt Krippe vor dem Rathaus geben – den man mit einer Zeitschaltuhr regeln könnte. Die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Marktstraße liege in der Hand der Geschäftsleute. „Die entscheiden selbst, ob sie die Sterne an ihrem Geschäft anschalten.“ Seine Vorstellung: „Lieber eine Stunde eher abschalten, bevor es gar nichts gibt.“ Auch den Christkindlmarkt, der an einem Wochenende im Advent und heuer erstmals auf dem Platz vor der Hopfenhalle stattfinden soll, will die Gemeinde wie geplant abhalten – samt der Weihnachtsbeleuchtung. „Aber das ist ja nicht so viel“, sagt Betz. An diesem Donnerstag findet dazu ein erstes Treffen mit den beteiligten Vereinen statt.

Überhaupt gibt sich der Bürgermeister mit Blick auf den Energieverbrauch in der Gemeinde gelassen. „Wir haben nicht die brutalen Stromfresser.“ So stelle man die ganze Straßenbeleuchtung auf LED um, und auch mit der Photovoltaikanlage auf der Kläranlage habe man den richtigen Weg eingeschlagen. Über was man sich „Gedanken machen“ könnte, sei, Straßenlampen ein bis zwei Stunden früher abzuschalten.

In manchen Gemeinden auf dem Prüfstand, aber in Nandlstadt kein Thema, ist die Lüftungsanlage in der Schule: „Die ist in Betrieb, und die schalten wir auch nicht ab“, betonte Betz.

Der Bürgermeister weiß, dass die aktuelle Lage keine einfache ist. Aber eines ist ihm mit Blick auf die Corona-Pandemie auch bewusst: „Man hat den Leuten zwei Jahre lang alles genommen.“ Jetzt sei es wichtig, „Normalität“ einkehren zu lassen. Und zur Normalität gehören eben auch (Christkindl-)Märkte, Weihnachtsbeleuchtung – und auch ein Hallenbad.

