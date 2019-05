Nandlstadt bekräftigt „Nein“ zum Windrad - Sondersitzung mit klarer Botschaft

In einer Sondersitzung hat Nandlstadts Marktrat erneut das Einvernehmen zum Bau der Windkraftanlage bei Großgründling verweigert. Auch aus Au kam Schützenhilfe.

Nandlstadt – Jetzt wird es wahrscheinlich „g’richtsmassig“: Einstimmig bekräftigte der Nandlstädter Marktrat am Donnerstag seinen Beschluss aus dem März vergangenen Jahres und verweigerte neuerlich das gemeindliche Einvernehmen zum Bau des Windrads zwischen Großgründling und Haslach. Hierfür war am Donnerstag eigens eine Sitzung einberufen. Einziger Punkt der Tagesordnung: „Antrag der tetra r.e. GmbH auf Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage“.

Bekanntlich hatte die Firma ursprünglich sogar zwei Anlagen beantragt, ihr Vorhaben dann jedoch auf ein Projekt reduziert. Zumindest dem Verfahren nach, denn das zweite Windrad sei nur „zurückgestellt, nicht zurückgenommen“, schenkte Bürgermeister Jakob Hartl dem Gremium zur Sichtweise der Antragsteller reinen Wein ein: „Ein verfahrenstechnischer Dreh, eines ist einfacher zu genehmigen als zwei.“

Zur Sitzung hieß Hartl auch seinen Auer Amtskollegen Karl Ecker willkommen. Der Nachbarmarkt kämpft aufgrund der Nähe zum Ortsteil Haslach ebenfalls gegen das Windrad. Und offenbar gegen Windmühlen, wenn man die Stellungnahme der Behörde liest, die dem „Nein“ des Nandlstädter Marktrats aus der Sitzung vom 15. März 2018 nun ihre Auffassung zu den Punkten Naturschutz, Denkmal und Landschaftsschutz, vorbeugendem Immissionsschutz, Vorbescheid und 10h-Regelung, militärische Belange und Brandschutz gegenüberstellte.



Auch Grünen-Marktrat stimmt gegen Windrad - und begründet sein Verhalten

Die Äußerungen unterschieden sich deutlich von denen des Markts, weshalb Jakob Hartl gemeinsam mit Karl Ecker bereits einen Anwalt konsultiert hatte, der eine Stellungnahme für eine neuerliche Ablehnung ausarbeitete. Mit der abermaligen Ablehnung zeigten sich fast alle Ratsmitglieder einverstanden, Monika Linseisen (UWN) durfte aufgrund von Befangenheit nicht mitstimmen.

Nacheinander taten die Sprecher der Fraktionen – Michael Schranner (Bürgerliste), Gerhard Betz (UWN) und Franz Mayer (CSU) – ihre Ablehnung kund. Zwar werde auch er dagegen stimmen, sagte Erhard Schönegge (Grüne), weil damit auch eine Klärung der Rechtslage erfolgen werde. Doch generell sei er für Windräder. Auch der Markt Nandlstadt sei nicht gegen Windkraft, hielt ihm Hartl entgegen, jedoch sei der Standort falsch.



Nandlstadts Bürgermeister Jakob Hartl macht seinem Ärger Luft

Einmal in Fahrt gekommen, machte Hartl seinem Ärger Luft. Wäre ein Uhu, Hamster oder Fledermaus in der Nähe, wäre in fünf Kilometern Umgebung kein Windrad möglich. Hier jedoch, in der Nähe von Menschen, schon. „Zählt eine Mitkreatur mehr wie der Mensch selber?“, fragte Hartl, der es ebenfalls bedenklich sah, dass eine Garage im Außenbereich nicht möglich sei, ein großes Industriebauwerk jedoch „durchgewunken“ werde. Hartl: „Irgendwas stimmt nicht auf dieser Welt.“



