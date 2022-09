Nandlstadt blitzt bei Windrad-Berufung ab - Nun braucht es eine wichtige Entscheidung im Marktrat

Arten- und Denkmalschutzgutachten, die ein Windrad verhindern sollten, überzeugten die Richterin nicht. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Im Windrad-Streit Nandlstadt vs. Freistaat Bayern hat der Markt nun vor Gericht den Kürzeren gezogen. Wie das Verfahren final endet, muss der Marktrat entscheiden.

München/Nandlstadt – Ludwigstraße 23, Verwaltungsgerichtshof München, Donnerstag um 10 Uhr Vormittag: Die Marktgemeinde Nandlstadt klagt gegen den Freistaat Bayern in der Causa Windkraftanlage bei Großgründling. Während das Verwaltungsgericht München unlängst die Errichtung eines Windrads genehmigt hatte, wollte es der Markt nochmal genau wissen und ging in Berufung. In der letzten Instanz ging Nandlstadt am Donnerstag allerdings als großer Verlierer aus dem Gerichtssaal.

Gekippte Stimmung

Was im Gespräch mit Bürgermeister Gerhard Betz kurz vor der Verhandlung klar wurde: Der Sachverhalt und die Vorgeschichte zu den Windrädern bei Haslach sind komplex, verworren und teilweise für Außenstehende aufgrund der aktuellen Energiekrise auch nur noch schwer nachvollziehbar. „Grundsätzlich“, so erinnerte Betz, „waren ganz am Anfang viele dafür, doch dann kippte die Stimmung – und viele waren dann gegen Windkraftanlagen.“ Dass bis zum letzten Schritt, also der Berufung, gegangen werde, dafür sei eine Mehrheit im Gemeinderat vorhanden gewesen.

Im Gerichtssaal: Ortschef Gerhard Betz (l.) mit Rechtsanwalt Armin Brauns, der den Markt vertritt. © Lorenz

Tendenziell verwirrend ist auch Folgendes: Die Berufung für das ältere Windrad, also der Windkraftanlage 1, liegt noch im Verwaltungsgericht zur Prüfung, während die Berufung zur Anlage 2 schon am Donnerstag verhandelt wurde. Weshalb sich der Rechtsanwalt der Marktgemeinde, Armin Brauns, keine schlechten Chancen zur Berufung ausrechnete: Seiner Meinung nach seien viele Gutachten von der Gegenseite in puncto Arten- und Denkmalschutz nur mangelhaft gewesen – unter anderem sei nämlich der Greifvogel Rotmilan häufiger als angenommen im gewünschten Baugebiet gesichtet worden als vom Freistaat behauptet.

Dürftige Argumente

Punkt für Punkt arbeitete Richterin Zimmerer die Einwände des Markts ab – die meisten davon im Eilverfahren, weil schlicht und einfach die Argumentations- und Beweisversuche von Brauns nichts hergaben. Beispiel: Der Anwalt bemängelte die Rotmilan-Untersuchung der Gegenseite als „zu pauschal“, ohne allerdings ein aussagekräftiges Gutachten vorzulegen. Ein relativ neuer Kartierbericht gäbe laut Zimmerer jedoch darüber Auskunft, dass der Greifvogel im Bereich Großgründling nur ein „unsteter“ Nahrungsgast sei, Nestanlagen oder Ähnliches seien nicht gefunden worden. Auch die Einwände der Klagenden, mit einem Windrad würden die Haslacher Filialkirche und die Marktstraße Nandlstadt denkmaltechnisch Schaden nehmen, wurden vom Gericht so nicht akzeptiert. Hier zähle nämlich der Energie-Atlas-Bayern und nicht etwa eine Denkmalschutz-Liste. Zudem sei die Straße von dem Windrad gar nicht betroffen.

Da sich Rechtsanwalt Brauns bei dem Thema „Lärm“ auf ein älteres Gutachten berufen hatte, zog er diesen Punkt während der Verhandlung zurück – während er an einer Mail von der Bundeswehr festhielt, die sich wohl gegen eine Windkraftanlage in diesem Gebiet aussprach. „Alle relevanten Behörden haben keine Einwände“, widersprach allerdings Zimmerer, die auch darauf verwies, dass es dann eben nicht mehr „auf die örtliche Bundeswehr“ ankäme.

Nach rund 90 Minuten fragte die Richterin die Klägerseite deshalb auch an, ob sie nicht vielleicht doch die Klage zurückziehen wolle, da das Urteil klar gegen eine Berufung ausfallen würde. Diese Entscheidung wollte Betz allerdings nicht alleine fällen und bat um eine Frist bis zum 26. September. Da tagt nämlich der Nandlstädter Marktrat. Dieser soll nun entscheiden, ob die Klage zurückgezogen wird, oder sie das Urteil der Abweisung schriftlich erhalten. Der Unterschied ist nur einer: Nandlstadt würde sich damit eine Menge Geld sparen.

Richard Lorenz

