Brandner Kaspar: Der Film ist „im Kasten“

Weil die Bühnenaufführung von Brandner Kaspar wegen Corona geplatzt ist, fanden nun Dreharbeiten in Nandlstadt statt: Das Stück soll jetzt als Film erscheinen.

Nandlstadt – „Der Fall Brandner Kaspar ist noch nicht abgeschlossen“, hatte Helmut Schranner Ende Oktober bei einer Pressekonferenz gesagt, als er die Theateraufführung nach dreimaliger Verschiebung coronabedingt endgültig absagen musste (wir haben berichtet). Sein Ziel damals: „Es wird einen Film geben.“ Und er hat sein Versprechen wahr gemacht: Am Wochenende fanden in der Hopfenhalle in Nandlstadt die Dreharbeiten statt – mit Abstand, Corona-Tests und strengen Hygieneregeln. Und einem „irren Zeitdruck“, wie Schranner verriet. So war am Samstag Großkampftag, als bis in die späten Abendstunden gedreht wurde – Szene für Szene. Am Sonntag wurde „nachgedreht“.

Bei den Dreharbeiten war Geduld gefragt

Die Dreharbeiten erforderten von allen Beteiligten jede Menge Geduld. Immer wieder mussten Szenen wiederholt werden, weil Texte nicht passten, Filmschnitte nicht optimal waren oder kleine Pannen passierten. Doch das Team um Helmut und Afra Schranner, die das Großprojekt vor über zwei Jahren angestoßen hatten, war klar: Am Ende sollte ein Film entstehen, der im Herbst im Kino gezeigt werden und auch als DVD erhältlich sein soll.

+ Text und Schauspieler im Blick hatten Afra Schranner (l.) und Steffi Seehofer. © Hermann

Rückblick: Eigentlich hätte das Theaterstück am 2. April vergangenen Jahres in der Nandlstädter Hopfenhalle Premiere feiern sollen. Doch dann machten das Coronavirus und der damit verbundene Lockdown dem Großprojekt einen Strich durch die Rechnung. Und das nicht nur einmal: Dreimal musste das Projekt verschoben werden, bis der „Lockdown light“ im Herbst dem Brandner Kaspar den Todesstoß verpasste. Die vielen Theater- und Musikproben, der aufwändige Kulissenbau, die Sponsoren-Suche, die unzähligen Arbeitsstunden rund um das Großprojekt: Alles schien vergebens gewesen zu sein.

Schranner: „Der Film wird der Hammer“

Nun also der letzte Versuch, das Stück dem Publikum zu zeigen: die Dreharbeiten für einen Film, der laut Helmut Schranner „der Hammer wird“. Aus gutem Grund, wie er betont: „Das Stück war gut inszeniert, und wir hatten eine gigantische Schauspieler-Crew.“ Dass Letztere nahezu komplett in der ursprünglicher Besetzung angetreten ist, freut Schranner angesichts der langen Zeit des Wartens und der Ungewissheit sehr. „Bis auf zwei Kinder sind alle dabei“ – obwohl die Schauspieler am vergangenen Wochenende sogar von Hamburg angereist kamen. „Das ist gigantisch.“

+ In der Hopfenhalle verteilt, spielten die Jagdhornbläser bei den Dreharbeiten auf. © Hermann

Nach zwei stressigen Tagen kam am vergangenen Sonntag gegen 19 Uhr dann für das gesamte Team die erlösende Nachricht: „Wir haben alles im Kasten.“ Wenig später ist Helmut Schranner „ein Riesenbrocken runtergefallen“. Zwar sei es „sehr schade, dass wir den Brandner nicht aufführen konnten“, aber er ist „froh und dankbar, dass wir die Chance bekommen haben, den Film zu machen“. Sein besonderer Dank gilt dabei Regisseurin Steffi Baier und Filmregisseur Florian Schaipp sowie „ganz besonders Wolfgang Leuschner“, der sich unentwegt um die Finanzen gekümmert habe. „Ohne den Wolfgang hätten wir keine Chance gehabt“, weiß Helmut Schranner.

Kino-Premiere für Herbst geplant

Nun hofft er, dass der Film im Herbst im Kino, später auch bei einem Brandner-Tag in der Hopfenhalle sowie bei einem Open-Air-Event im Nandlstädter Waldbad gezeigt werden kann. Auch Live-Streams sind geplant. Und natürlich hofft er, dass viele DVDs verkauft werden können – damit ein Teil der Kosten gedeckt werden kann.

