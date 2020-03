„Da bist Du machtlos“: Brandner Kasper in Nandlstadt wegen Corona verschoben 

Die Proben für den Brandner Kaspar laufen auf Hochtouren, doch jetzt muss das Theater-Projekt in Nandlstadt verschoben werden. Initiator Helmut Schranner sagt: „Da bist Du einfach machtlos.“

Update Freitag, 13. März: Vorerst ist der Vorhang gefallen für den Brandner Kaspar. Das Theater-Großprojekt, das am 2. April in der Nandlstädter Hopfenhalle Premiere gefeiert hätte, wurde verschoben – auf einen unbestimmten Termin. Weil am Freitag Ministerpräsident Markus Söder dringend empfohlen hat, Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern nicht mehr durchzuführen, trifft das auch die Aufführungen in Nandlstadt. In der Hopfenhalle finden 417 Besucher Platz.

Absage? „Nur über meine Leiche“

Der Nandlstädter Initiator des Kultur-Events, Helmut Schranner, ist schwer enttäuscht. „Da bist Du einfach machtlos“, sagte er im FT-Gespräch, „aber wir wollen die Theaterfans und auch unsere Sponsoren nicht enttäuschen und lassen uns etwas einfallen.“ Eine generelle Absage komme für ihn nicht in Frage – „nur über meine Leiche“, sagt Schranner, der in dem Stück den Boandlkramer spielt. Also wird vertagt – wobei es natürlich noch keine Ersatztermine gibt. Nächste Woche, nach dem Gespräch mit seinem Team, soll es weitere Informationen geben.

Seit Oktober vergangenen Jahres laufen die Vorbereitungen für den Theaterklassiker auf Hochtouren – vier Mal pro Woche wurde seither geprobt. Knapp 70 Leute sind beim Brandner Kaspar vor und hinter den Kulissen im Einsatz. Mit Steffi Baier hat Helmut Schranner auch eine bekannte und erfahrene Regisseurin in Boot geholt. Mittlerweile ist auch die Bühne in der Nandlstädter Hopfenhalle fertig, berichtet der Initiator. Übrigens: Helmut Schranner befindet sich noch in häuslicher Quarantäne, nachdem ein Mitspieler positiv getestet worden war. Sein Test fiel, ebenso wie der von Gattin Afra, negativ aus.

Erstmeldung Dienstag, 10. März

Nandlstadt – Die Proben für den Brandner Kaspar laufen auf Hochtouren: Am 1. April ist Premiere für den Theater-Klassiker, den Musikschul-Chef Helmut Schranner als Initiator auf die Bühne der Nandlstädter Hopfenhalle bringt. Falls das Coronavirus gnädig ist: Schranner, Motor des Großprojekts und selbst in der tragenden Rolle des Boandlkramers, befindet sich zusammen mit Ehefrau Afra bis Dienstag, 17. März, in häuslicher Quarantäne. Ein Ensemblemitglied aus der 70-köpfigen Theatertruppe – mit dem Schranner gemeinsam Kulissen gebaut hatte – wurde positiv getestet.

Den Zeitverlust kann sich Schranner eigentlich gar nicht leisten

„Mir geht es ausgezeichnet“, berichtet auf Anfrage Vollblutmusiker Schranner, der am Dienstagmittag mit seiner Ehefrau zum Gesundheitsamt fuhr, um sich einem Coronatest zu unterziehen. Das Ergebnis wird für Mittwoch erwartet. Die Stimmung ist getrübt: Die Woche Zeitverlust könne er sich eigentlich gar nicht leisten, stöhnt Schranner. Falls das Ergebnis bei seiner Frau und ihm negativ ausfalle, sei aber noch alles im grünen Bereich. Bei einem positiven Befund aber stehe das Projekt Brandner Kaspar – nach „Tanz der Vampire“ (2008) und „Sister Act“ (2015) der dritte große Streich von Multitalent Schranner – auf der Kippe. Dann würden seine engeren Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt und getestet – Schranner mag daran gar nicht denken.

Besuchergruppe aus Südtirol abgesagt

Sorgen hat er ohnehin genug. Gerade hat eine Besuchergruppe aus Südtirol abgesagt, die nicht mehr aus Italien ausreisen darf. Er selbst hätte am Samstag in Taufkirchen bei München mit den Holledauer Musikanten ein Konzert mit seinem Programm „Oper weißblau“ gegeben – inzwischen natürlich abgesagt.

Für den Brandner Kaspar käme das nach Ansicht Schranners – nach heutigem Stand – nicht infrage. In die Hopfenhalle passen exakt 417 Besucher, deutlich weniger also als die 1000, die nun von staatlicher Seite als Obergrenze von Veranstaltungen definiert wurden.

Vom Coronaverdacht erfuhr Schranner übrigens von dem Betroffenen selbst, der trotz positiver Testung ohne Krankheitssymptome ist. Er rief Schranner an, der sich daraufhin beim Gesundheitsamt meldete. Nun sitzt der Chef der Musikschule Papageno, die auch ohne den Chef weiterläuft, zu Hause. Er muss Tagebuch über seine körperlichen Befindlichkeiten führen – und hat viel Zeit zum Grübeln. „Das Ganze“, sagt Schranner, „ist ein Riesensch . . . “

