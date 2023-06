Dem Tollwood dicht auf den Fersen: Fest der Sinne in Nandlstadt bringt Gäste dazu, auf der Straße zu tanzen

Gute Laune strömte beim Fest der Sinne durch die Straßen des Markts. © Lorenz

Das Fest der Sinne in Nandlstadt lockte am Samstag und Sonntag viele Besucher an: Hier konnte man durch die Straßen flanieren und jede Menge Live-Musik genießen – etwa, als der Musikpreis ausgespielt wurde.

Nandlstadt – Nach der Corona-Pause und einem stark reduzierten „Fest der Sinne“ auf dem Hopfenfest-Platz im vorigen Jahr tanzten am Wochenende beim Re-Start des Nandlstädter Kulturfestivals die Leute endlich wieder auf der Straße. Rainer Klier, Herz, Seele und Hirn vom „Fest der Sinne“, gelang heuer ein Kulturereignis, das nachhallen wird, denn es hat längst ein Niveau erreicht, das dem Münchner Tollwood nicht unähnlich ist – halt nur kleiner.

Oans, zwoa, drei – o’zapft is! Drei Schläge brauchte Bürgermeister Gerhard Betz (l.), der, unterstützt von Rudolf Hellerbrand von der Brauerei Weihenstephan, am Samstagabend das erste Fass anzapfte und das Fest der Sinne so offiziell eröffnete. © Lorenz

Nach dem fulminanten Start am Freitag mit Franziska Wanninger und den Nouwell Cousines samt Michael Well in der Hopfenhalle, eröffnete Bürgermeister Gerhard Betz am Samstagabend das Fest offiziell – und zwar mit drei gekonnten Schlägen bis zum „O’zapft is!“ Was sich hier schon abzeichnete: Dieses Jahr könnte die Besucherzahl einen Rekord knacken. Genaue Zahlen herauszufinden war freilich schwierig, auch weil Klier im Grunde das ganze Wochenende über nicht greifbar war. Als gute Seele und Hauptverantwortlicher des dreitägigen Events eilte er von einer Location zur anderen, damit sprichwörtlich alles reibungslos über die Bühnen gehen konnte.

Alles, was sich ein Musikerherz wünschen kann

Dort ging ab Samstag musikalisch und feiertechnisch die Post ab: eröffnend vor der Kirche die „Holledauer Bauern Brass“ mit feinster Volksmusik, während vor dem Rathaus schon emsig alles für den diesjährigen und inzwischen längst legendär gewordenen Nandlstädter Musikpreis vorbereitet wurde. Aber auch auf den anderen drei Bühnen ging es ab 18 Uhr hoch her: von Rock bis Indie war alles dabei, was sich ein Musikerherz wünschen konnte. Was man Klier hoch anrechnen muss: Der Kulturreferent wählte die Acts mit Bedacht und viel Feingefühl und scheute sich auch nicht vor einer Lesung, Singer/Songwritern und einem facettenreichen Rahmenprogramm.

Was sehr häufig beim Rundgang über das Gelände zu hören war: „Mei, ist das eine schöne Atmosphäre!“ Und tatsächlich muss auch das dem zweiten Bürgermeister zugerechnet werden, denn auch Aufbau und Setting des Festivals waren wunderbar auf die Beine gestellt worden. So passte der große Johanni- und Handwerkermarkt mit hochwertigen Produkten und kulinarischen Köstlichkeiten perfekt zum Festivalcharakter, fügten sich die Sitzgelegenheiten zauberhaft ein, wie auch die zahlreichen Ecken, in denen etwa dem Live-Podcast „Amore Nandlstadt“ gelauscht wurde.

Preis für die beste Newcomer-Band wird ausgespielt

Während die Besucher am Samstag einen wunderbaren Sommerabend genossen, hieß es allerdings für die Musikpreis-Jury, bestehend aus Helmut Schranner, Wendelin Hege und Clara Sobelatis, rund vier Stunden vier Newcomer-Bands zu bewerten. Um kurz nach 23 Uhr stand dann der Sieger fest: die Band „Palacity“ aus Bamberg. Der Preis: ein Tag im Tonstudio, was die Formation gut gebrauchen konnte, denn sie arbeiten gerade an neuen Songs.

Prämiert: Die Band „Palacity“ aus Bamberg gewann den Newcomer-Contest. Diese Entscheidung traf die Jury bestehend aus Helmut Schranner (l.), Wendelin Hege (2. v. l.) und Clara Sobelatis (r.). Organisator Rainer Klier (3. v. l.) gratulierte. © Lorenz

Nach der Prämierung ging das Fest aber freilich weiter. Zahlreiche Gäste tanzten am Samstag noch eng umschlugen um Mitternacht zu den letzten musikalischen Klängen mitten auf der Straße – sozusagen dem Morgengrauen und dem letzten Tag des Festivals entgegen.

Richard Lorenz

