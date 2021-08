„Der Trainerstab ist stolz auf euch“: Mittelschule Nandlstadt verabschiedet 32 Absolventen

Abschlussfeier zum Schul-Finale

Trotz Pandemie-Beschränkungen verlief die Abschlussfeier der 32 Absolventen der Mittelschule Nandlstadt sehr feierlich. 21 Schüler haben den Quali in der Tasche.

Nandlstadt - Dass das vergangene Jahr keinen Hauch von Gemütlichkeit hatte, betonten alle Redner in der alten Turnhalle der Mittelschule. Geduld, Rücksicht, Disziplin und Solidarität sei allen Beteiligten abverlangt worden, um den „Meilenstein Schulabschluss“ zu meistern, so Rektorin Elke Gold an die Absolventen: „Geht dennoch mit Zuversicht auf die neuen Ziele zu.“

„Euch stehen alle Türen offen“, erinnerte Hörgertshausens Bürgermeister Michael Hobmaier an sein Schulzeit-ende vor 41 Jahren an gleicher Stelle – „mit Rektor Arthur Bock und den Lehrern Günther Hermann und Albin Taresch“. Die Wege stünden ihnen nun offen, so Hobmaier, der an seine Karriere erinnerte: „Mit 15 Lehre, mit 18 Geselle, mit 27 Schreinermeister und heute Bürgermeister.“

Von 32 Schülern beteiligten sich 30 an der Prüfung zum qualifizierten Mittelschulabschluss – mit einer 70-prozentigen Erfolgsquote. Von den 21, die nun den „Quali“ in der Tasche haben, hatten die Jahrgangsbesten die Note 1,9: Josef Sachsenhauser aus Reichertshausen sowie die beiden Nandlstädterinnen Michaela Graf und Lena Assenbrunner. Dass alle drei den weiteren Lebensweg mit Ausbildungen zu Landmaschinen-Mechaniker, Einzelhandelskauffrau und Landschaftsgärtnerin beginnen, freute Hobmaier sehr, der gemeinsam mit Rudelzhausens Bürgermeister Michael Krumbucher sowie den beiden Vize, Rainer Klier (Nandlstadt) und Martin Linseisen (Au), zu den Ehrengästen zählte.

+ Applaus zollten Daniela Hoffmann vom Elternbeirat, die Gemeindevertreter Martin Linseisen (Au), Michael Krumbucher (Rudelzhausen), Michael Hobmaier (Hörgertshausen) und Rainer Klier (Nandlstadt) sowie Rektorin Elke Gold (vorne, v. l.) den Absolventen der Mittelschule Nandlstadt. © Hellerbrand

Aufgrund der Aktualität verglich 9 a-Klassleiterin Alexandra Schinner das Schuljahr 2021 mit Olympia, das einen straffen Terminplan erforderte, die Schüler im Homeschooling zu Einzelkämpfern machte, um sich dann ab Februar wieder gemeinsam im „Übungsraum N032“ für das Finale zu rüsten. Auf das „Trainingscamp in Bella Italia“, also der obligatorischen Abschlussfahrt über die Alpen, mussten die sechs Sportlerinnen und elf Sportler heuer leider verzichten. Dennoch zog Schinner zufrieden Bilanz über ihre Absolvia: „Der Trainerstab ist stolz auf euch.“

Auch ihre Kollegin Monika Schwede fand lobende Worte über die 9 b, die sie im vergangenen Jahr aufgrund Schwangerschaft von Stefanie Stempfhuber unterm Schuljahr übernahm. Von zu Hause aus hatte Stempfhuber aber ihre Schüler noch mitbetreut, ferner die Entlassfeier mit einer Bildershow bereichert.

Statt Medaillen gab es für die Schüler Abschlusszeugnisse zur Melodie von „Time to say goodbye“.

Martin Hellerbrand

