Mit nouWell cousines und Wanninger: „Fest der Sinne“ bietet vielseitiges Programm

Von: Andreas Beschorner

„Boaznklassik“ bieten nouWell cousines, die mit Biermösl-Blosn-Legende Michael Well anrücken. © nouWell cuisines

Mit einem Angriff auf die Lachmuskeln beginnt das „Fest der Sinne“, mit einem bunten Programm endet es: Das „Fest der Sinne“ in Nandlstadt bietet viel.

Nandlstadt – Es ist ein Pflichttermin: das „Fest der Sinne“ in Nandlstadt, das vom 23. bis 25. Juni wieder seinem Namen alle Ehre machen und (fast) alle Sinne ansprechen wird. Für das kabarettistisch-musikalische Highlight zum Auftakt hat jetzt der Kartenvorverkauf begonnen.

Am 23. Juni werden ab 20 Uhr die nouWell cousines zusammen mit Biermösl-Blosn-Legende Michael Well auf der Bühne stehen, außerdem wird Kabarettistin Franziska Wanninger die Hopfenhalle unterhalten. Mit den nouWell cousines stehen trotz hoher Verwandtschaftsdichte vier unterschiedliche Charaktere auf der Bühne, die mit ihrer Spielfreude, Virtuosität und Vielseitigkeit bestechen. Talent, Bühnenlust und Humor hat ihnen die Musikerfamilie Well mitgegeben.

Sie nennen es „Boaznklassik“

Die Ideen zu ihren Texten und ihrer Musik holen sie sich in ihrer Münchner Stamm-Boazn „Johanniscafe“ – ein Schmelztigel der verschiedenen Kulturen und G’sichtern. Hier sitzen Studenten, Bierdimpfel, Hipster, Rentner, Akademiker und Handwerker zu jeder Tages- und Nachtzeit zusammen und schwadronieren über das Leben. Das Programm der nouWell cousines ist so vielseitig wie dieses Publikum und die Musik aus der Jukebox. Deshalb: Boaznklassik!

Freude und Abgrund stehen bei Kabarettistin Franziska Wanninger näher beisammen, als man glaubt. © Josepha und Markus

Franziska Wanninger präsentiert in ihrem neuen Kabarett-Programm eine launige Hommage an die Leichtigkeit des Lebens. Wie so oft stehen sich Freude und Abgrund näher, als man glaubt. Wanninger analysiert das Leben in minimalistischen Design-Wohnhäusern und den dazugehörigen Vorgarten-Steinwüsten. Mit wenigen Charakterstrichen schafft sie es, satirische Figuren schwungvoll auf den Punkt zu bringen. In ihrem Programm verwandelt sie sich von der naiv-geschäftstüchtigen Influencerin zum bierdimpfelig-aufplusternden Stammtischbruder.

Einlass zu diesem außergewöhnlichen Konzertabend ist um 18 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Karten sind zum Vorverkaufspreis von 22 Euro ab sofort im Schuhhaus Gebhard oder bei München Ticket erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten 24 Euro. Für das leibliche Wohl sorgt traditionell der Marktrat.

Am Samstag, 24. Juni, von 18 bis 23.30 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 19.30 Uhr findet dann auf der Marktstraße und auf dem Rathausplatz der Johannimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt: Die Geschäfte sind geöffnet, auf dem Rathausplatz ist dann ein Marktfest mit buntem Programm geboten.

