Nach Gespräch mit den Aktiven: Die Zukunft der Feuerwehr Figlsdorf scheint gesichert

Willkommen bei den Aktiven: Mit einem Handschlag hießen 2. Kommandant Reinhard Krojer Reinhard Bauer, Kommandant Johann Weichselbaumer Jonatan Krojer (vorne, v. l.) sowie Bürgermeister Gerhard Betz Sebastian Krojer (vorne, v. r.) im Kreise der FFW Figlsdorf willkommen, denen auch Vorsitzender Josef Feichtmeier, KBI Helmut Baur, KBM Michael Wagensonner und Feuerwehrreferent Sebastian Kühner (hinten, v. l.) dankten. © Hellerbrand

Über die Zukunft der eigenen Wehr machte sich die Feuerwehr Figlsdorf jüngst Gedanken. In einem Gespräch vorab der Jahreshauptversammlung signalisierten die Aktiven, Verantwortung übernehmen zu wollen.

Aiglsdorf – Ruhig und harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Figlsdorf im Feuerwehrhaus in Aiglsdorf. Weitaus „brenzliger“ war hingegen die Dienstversammlung am 23. März, als über die Zukunft der Feuerwehr diskutiert wurde. 16 Mitglieder der 36 Aktiven waren hierzu gekommen, um zu beraten, wie und ob man überhaupt das organisierte Löschwesen in der ehemaligen Gemeinde Figlsdorf mit einer eigenen Feuerwehr aufrechterhält.

Zahlreiche Argumente wurden ausgetauscht – vor allem die geringe Bereitschaft zur Übernahme von Führungsaufgaben wurde diskutiert. Hintergrund des Treffens war die Ansage der bisherigen Führung um Kommandant Johann Weichselbaumer und Vize Reinhard Krojer, die sich beide bei den anstehenden, turnusmäßigen Neuwahlen im November kommenden Jahres nach mehreren Amtsjahren zum Rückzug entschlossen haben.

Dass auch die Gerätschaften, darunter das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) mit Baujahr 1988, nicht mehr zeitgemäß seien, kam ebenso zur Sprache wie das abnehmende Vereinsleben wegen der Pandemie.

Bei der folgenden Abstimmung befürwortete dennoch eine deutliche Mehrheit die Aufrechterhaltung der Wehr, ebenso fanden sich Mitglieder, die künftig mehr Verantwortung übernehmen wollen. Über weitere Details behielt man Stillschweigen. Das positive Ergebnis der Vorversammlung war den Verantwortlichen im Spritzenhaus anzumerken. Erleichterung war auch bei Bürgermeister Gerhard Betz, KBI Helmut Baur und KBM Michael Wagensonner vom Kreiskommando sowie Ehrenkommandant Hans Sänger zu spüren.

Gleich zwei Jahre umfasste der Kommandantenbericht von Johann Weichselbaumer, der für 2020 zehn Einsätze und für das Vorjahr sechs Einsätze – von Bränden bis hin zu Verkehrsabsicherungen bei Unfällen – umfasste. Auch Übungen und Lehrgänge bereicherten die Bilanz, daneben bauliche Maßnahmen, bei denen sich besonders Vorsitzender Josef Feichtmeier hervortat.

Durchaus positiv fielen auch die Grußworte der Ehrengäste aus. Allesamt betonten, wie wichtig der Fortbestand kleinerer Wehren wie hier in Figlsdorf für mögliche Einsatzfälle sowie dem Zusammenhalt im Ort seien.

Erfreulich ist der Zugang von Andreas Stanglmair, Reinhard Bauer, Sebastian Krojer und Jonatan Krojer auf der Aktivenseite. Zuversichtlich stimmten auch Tischgespräche zwischen FFW-Führung und Ehrengästen nach der Versammlung, die über die Vorgehensweise bei der Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs gingen.

Martin Hellerbrand

