Haushalt heuer „noch sportlicher“: Gemeinde Nandlstadt will nach Einsparmöglichkeiten suchen

Von: Andrea Hermann

Teilen

Nach Einsparmöglichkeiten soll in der Gemeinde Nandlstadt geschaut werden. © Symbolbild: Daniel Reinhardt

Der Haushalt der Gemeinde Nandlstadt ist ausgeglichen - aber „sportlich“. Nun ist Sparsamkeit oberste Devise.

Nandlstadt – „Dank gesunder Rücklagen ist der Haushalt 2022 ausgeglichen“, berichtete Nandlstadts Kämmerer Martin Anneser dem Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag. Aber er betonte mit Nachdruck: „Der deutliche Rücklagen-Rückgang zeigt, dass das nicht so weitergehen kann.“ Mit dem Vorsatz, sparsam zu wirtschaften, wurde dem Haushalt 2022 zugestimmt.

Der Haushalt 2022 hat ein Gesamtvolumen von 19,26 Millionen Euro (Vorjahr: 18,78 Millionen Euro). Im Vermögenshaushalt (9,10 Millionen Euro) zählen die Entnahme aus den Rücklagen (6,48 Millionen Euro), Zuschüsse für Investitionen und Baumaßnahmen (998 000 Euro) und der Verkauf von Baugrundstücken (650 000 Euro) zu den Einnahmequellen. Im Gegensatz dazu stehen viele Ausgaben – etwa für Grunderwerb (2,5 Millionen Euro), die Sanierung des Waldbads (800 000 Euro), Straßenbau-Projekte (600 000 Euro) und Brückensanierungsarbeiten (450 000 Euro). Auch die Erweiterung des Bauhofs (195 000 Euro), die Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Kläranlage und des Bauhofs (150 000 Euro) sowie der Breitbandausbau (200 000 Euro) schlagen hier zu Buche.

Beim Verwaltungshaushalt (10,16 Millionen Euro) zählen die Gewerbesteuer (850 000 Euro), die Einkommenssteuer (3,72 Millionen Euro) und Schlüsselzuweisungen (1,87 Millionen Euro) zu den Haupteinnahmequellen. Ausgaben fallen etwa fürs Personal (3,438 Millionen Euro), die Kreisumlage (2,655 Euro) und die Umlage für den Schulverband (615 000 Euro) an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Rücklagen sind deutlich geschrumpft

Alles in allem werden sich die Schulden von 4,43 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 3,93 Millionen Euro in diesem Jahr verringern – die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt von 835 Euro auf 742 Euro. Allerdings schmelzen auch die Rücklagen massiv: von 6,48 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 1,77 Millionen Euro in diesem Jahr.

Genau diese Entwicklung bereitet einigen Markträten Sorge. „Es ist erfreulich, dass wir einen soliden Haushalt zusammengebracht haben“, sagte Franz Mayer stellvertretend für die CSU-Fraktion. Allerdings war auch ihm die „nicht unerhebliche Entnahme aus der Rücklage“ aufgefallen. Seine Empfehlung: den Finanzausschuss einzuberufen, um Einsparmöglichkeiten zu erörtern – vor allem im Verwaltungshaushalt.

BLN-Marktrat Sebastian Kühner drückte es so aus: „Wir haben letztes Jahr schon einen sportlichen Haushalt auf die Beine gestellt – jetzt ist er noch sportlicher.“ Auch Reinhard Krojer (UWN) sagte: „Der Haushalt ist angespannt.“ Trotzdem seien etwa Projekte wie die Bauhof-Erweiterung und die Waldbad-Sanierung, die zu den großen Ausgabeposten im Vermögenshaushalt zählen, „wichtig“. Sein Appell: „sparsam umgehen mit den Geldern“.

Erhard Schönegge (GoL) betonte, dass viel Geld auch für Grundstücke ausgegeben worden sei, was ebenfalls „sehr wichtig“ sei. Der Grunderwerb schlage zwar mit hohen Ausgaben zu Buche, würde aber weiterhin als „Vermögen“ da sein.

Bürgermeister Gerhard Betz lobte die „sehr gute und harmonische Zusammenarbeit“ im Gemeinderat – wie es seine Vorredner auch getan hatten. So wurden dem Haushaltplan und der Haushaltssatzung einstimmig zugestimmt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.