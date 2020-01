Feuer der Begeisterung entzündet: Gospelchor Soul of Mosaic startet Geburtstags-Tour 

Ein ganzes Jahr feiert der Gospelchor Soul of Mosaic sein zehnjähriges Bestehen. Der Start für diese Tour erfolgte in der Heimat – sehr zur Freude der Nandlstädter.

Nandlstadt – Ein ganzes Jahr lang feiert der Gospelchor Soul of Mosaic mit seiner „Grenzenlos“-Tour sein zehnjähriges Bestehen. Klar, dass der Tour-Start in der Heimat erfolgte: Proppenvoll war am Sonntag die Nandlstädter Pfarrkirche St. Martin, selbst Stehplätze waren heiß begehrt. Davon, „dass so viele Leute wegen uns kommen“, zeigte sich Chorleiterin Silke Meiler-Krebs überwältigt und versprach einen „Ohren- und Augenschmaus“.

Türkisfarbenes Halstuch als Farbtupfer

Zum Startschuss gab’s zwei Weihnachtslieder, dazu zwei Gospelsongs. Wie gewohnt hatten sich die 44 Chormitglieder Mosaic-typisch in schwarze Gewänder gehüllt – inklusive des türkisfarbenen Halstuchs als prägnanter Farbtupfer. Um die Besucher umgehend vom Rhythmus zu infizieren, vollzogen drei Sängerinnen den Ortswechsel zwischen die Kirchenbänke, wo sie die 500 Besucher mit schwingenden Händen zum Mitmachen bewegten. Mit zunehmender Konzertdauer funktionierte diese Infizierung immer besser.

+ Eine imposante Darbietung erlebten die Besucher beim Zusammenwirken von The Chambers (vorne), den Sangeskindern im weißen Hemd und dem Gospelchor Soul of Mosaic (hinten) unter der Leitung von Silke Mailer-Krebs (l.). © Hellerbrand

„Das ist ja wie Woodstock hier“

Doch zuerst kamen die Kölner ins Spiel. Genauer gesagt The Chambers, so der offizielle Name der musikalischen Ausnahmetalente der Jungen Philharmonie Köln, die als Kammerorchester deutschlandweit ihr Können zeigen. Auch in Nandlstadt. Manager Lutz Dollfuß übernahm dabei die Ansage. Er ist, wie sich herausstellte, eine richtige rheinische Frohnatur. „Das ist ja wie Woodstock hier“, witzelte der freche Kölner mit Blick auf Stimmung und Enge im Portal. „Typisch für die Bayern: Wenn hier mal was stattfindet, geht’s wirklich ab.“

Ab ging im folgenden Chambers-Stück „Capriccio 24“ aus der Feder von Geigen-Gigant Paganini auch die sonst führende Violine, deren Part eine Panflöte übernahm. „Der Schrecken jeder Fußgängerzone“, so Dollfuß despektierlich über das Blasinstrument, um dann Ion Malcini zu huldigen: „Einer der besten Panflötisten weltweit.“ Und Malcini lieferte umgehend den Beweis dafür, ratterte die Röhrchen-Reihe der Flöte in Links-Rechts-Bewegungen an seinen Lippen entlang und erntete enthusiastischen Beifall.

Mosaic-Nachwuchs heimst jede Menge Applaus ein

Jede Menge Applaus heimsten auch die Mosaic-Steinchen ein – eine Gruppe, die dem Nachwuchs der Chormitglieder entstammt. Durch die hinter ihnen stehenden Mamas den Rücken gestärkt, liefen die Kleinen zu Hochform auf und lieferten zu den Enya-Klassikern „Only Time“ und „Adiemus“ stimmgewaltig Beistand. Im Nu avisierte St. Martin zum Stimmungstempel, Chor, Kinder und Chambers entzündeten ein Feuer der Begeisterung. Bis zum Schluss wurde es den Besuchern sichtlich warm ums Herz, der unverfrorene Kommentar von Lutz Dollfuß zu Beginn über die Temperatur im Gotteshaus hatte sich damit erübrigt: „Die Heizung ist aus dem 13. Jahrhundert.“ Martin Hellerbrand

