Von Gefäßen und Menschen

Er ist einer der Kulturpreisträger des Landkreises. Und deshalb war nicht nur der Bürgermeister gekommen, sondern auch der Landrat, um die Gemeinschaftsausstellung von Rupert Grottenthaler in Nandlstadt zu eröffnen.

Nandlstadt – Gefäße und Menschen – das zeigen die Werke, die noch bis zum Sonntag, 8. Dezember, an der Freisinger Straße zu sehen sind. Gefäße von Grottenthaler, der seit vielen Jahren die Möglichkeiten der Keramikkunst ausschöpft, der mit großer Leidenschaft besondere Objekte erschafft, die durch Form und Farbe den Betrachter faszinieren. Gefäße auch von Masakazu Kusakabe, der außergewöhnliche Tee- und Wassergefäße kreiert, sich auf Holzbrandtechniken spezialisiert hat und so gekonnt besondere Glasurbilder auf seine Werke zaubern kann.

Eine kleine Armee zum Innehalten und Betrachten

Und die Menschen von Teiko Abe? Ihr Werk „Wo gehen wir hin“ sind 26 einzelne Frauenfiguren, die in ihrer unterschiedlichen Gleichförmigkeit beeindrucken, die als kleine Armee zum Innehalten und Betrachten anregen. Selbst wenn man nicht wüsste, dass diese 26 Frauengestalten den Betrachter für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung und der Erde auffordern und sensibilisieren wollen, würde man sich gefesselt, gefangen und angezogen fühlen von der imposanten, ruhigen, mahnenden Aussage des Gesamtkunstwerks. Menschen sind es auch, die Andreas Feiber aus München mit nach Nandlstadt gebracht hat. Was er da aufgebaut hat, ist eine Modenschau im Kleinformat – eine Modenschau, die das Leben versinnbildlichen soll: Menschen ganz unterschiedlicher Art treten auf, erscheinen, werden von den Zuschauern gesehen und auch fotografiert, treten dann wieder ab. Die kleinen Bronzefiguren – darunter eine „American Woman“ und auch „Der ungebetene Teilnehmer“ – sind voller Kraft, voller Energie, mal zart, mal kräftig, sind auch in ganz unterschiedlichen Farben gestaltet. Auch so ein Werk, in das man sich lange vertiefen kann und soll.

Edel und wundervoll präsentiert sind die Werke, erhalten dadurch noch mehr Würde und Erhabenheit. Eine echte Grottenthaler-Ausstellung eben und der Beweis, dass der Nandlstädter Keramikkünstler den Anerkennungspreis des Landkreises zu Recht erhalten hat.