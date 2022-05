Hochwasserschutzschutz: Nandlstadt hat den ersten Schritt gemacht

Von: Andrea Hermann

Wo ist die Gefahr von Überschwemmungen besonders groß? Was muss bei drohendem Hochwasser getan werden? Antworten auf diese Fragen soll das Hochwasserschutzkonzept liefern, das die Gemeinde in Auftrag geben will. © Symbolbild: Soeren Stache

„Längt überfällig“ ist laut Nandlstadts 2. Bürgermeister Rainer Klier ein Hochwasserschutzkonzept. Dieses wird nun in Auftrag gegeben.

Nandlstadt – Der Hochwasserschutz in der Gemeinde Nandlstadt ist „nicht so, wie man ihn sich vorstellt“, sagte Landschaftsarchitekt Ulrich Voerkelius am Donnerstag in der Sitzung des Marktrats. Deshalb sei es wichtig, ein Hochwasser- und Rückhaltekonzept erstellen zu lassen, in dem verschiedene Maßnahme aufgelistet werden. Das ist laut 2. Bürgermeister Rainer Klier „mehr als notwendig und längst überfällig. Das wäre schon vor zehn Jahren notwendig gewesen.“ Nun also soll ein solches Konzept in Auftrag gegeben werden.

„Hochwasser entsteht im Hinterland. Wirksamer Hochwasserschutz muss daher in der Fläche ansetzen. Die Wasserrückhaltung in der Fläche – also im gesamten Einzugsgebiet, in den Auen und in den Gewässern selbst – kann im Hochwasserfall entscheidend zur Entschärfung der Gefahr für die Unterlieger beitragen“, weiß Bürgermeister Gerhard Betz. Dies gilt vor allem für Gewässer mit kleinem Einzugsgebiet. Deshalb werden kommunale integrale Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepte an Gewässern dritter Ordnung und die daraus resultierenden integral wirkenden Umsetzungsmaßnahmen vom Freistaat Bayern besonders gefördert.

CSU-Marktrat Franz Mayer kennt „viele kritische Punkte“ in der Gemeinde – und war für die Erstellung eines Konzepts. Jedoch: „Was kostet so ein Konzept?“, wollte er von Voerkelius wissen. Dieser nannte erste grobe Zahlen: Das Wasserwirtschaftsamt fördere solche Konzepte mit 75 Prozent. Aber 30 000 bis 40 000 Euro „bleiben an euch hängen“, sagte er. Bei den konkreten Hochwasserschutzmaßnahmen sind Förderungen bis zu 70 Prozent drin, jedoch ist hier ein „Nachweis der Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme erforderlich“, so der Experte. Will heißen: Das Wasserwirtschaftsamt wolle sehen, dass „mit dem Geld, das eingesetzt wird, möglichst viel geschützt wird“.

3. Bürgermeister Michael Schranner (BLN) war „dafür, dass wir das machen“. Auch Sebastian Unger (CSU) war nicht abgeneigt, zeigte sich aber „überrascht“ von der Höhe der Kosten. „Haben wir das Geld im Haushalt?“, fragte er. Hier konnte Betz beruhigen: Das werde erst im kommenden Jahr auf die Gemeinde zukommen. Und auch der Experte beruhigte: Bis man mindestens drei Angebote eingeholt und dann ein Büro gefunden habe, würde es dauern. Immerhin: Der erste Schritt in Richtung Hochwasserschutz ist gemacht – mit einem einstimmigen Beschluss.

