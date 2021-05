„Damit der Hopfen wieder was kost!“ Nostalgischer BR-Rückblick zeigt Hallertau-Pilger im Jahr 1961

Archiv-Fundstück

Wie es 1961 bei einer Wallfahrt durch die Hallertau zuging - und was die Pfarrer daran störte: Ein Archivbeitrag des BR lässt das alles nun nochmal nacherleben.

Nandlstadt – Der Bayerische Rundfunk hat wieder einmal tief in seinem Archiv gestöbert und erstaunliches zutage gebracht: Eine filmische Dokumentation der Wallfahrt von Nandlstadt nach Sankt Alban aus dem Jahr 1961. Als BR-Reporter vor Ort beim Albinganer-Bittgang: der bayerische Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler Georg Lohmeier (Königlich Bayerisches Amtsgericht).

Auch schon vor 60 Jahren waren die Bauern der Hallertau der Ansicht, der Hopfen würde nicht ausreichend Geld bringen. Deshalb, so ein damals befragter Landwirt, wären diese Bittgänge „ganz notwendig“: „Damit der Hopfa wieder was kost!“ Lohmeier gibt sich auch hier wie gewohnt als geschickter Interviewer, spannt den Bogen vom Weltlichen zum Geistlichen und bebildert damit detailreich die bekannte bayerische Melange zwischen Beten, Bier und dem Hopfenpreis.

+ Mitten durch die Hopfengärten führte die Pilger der Albinganer-Bittgang im Jahr 1961. © Screenshot: Bayerischer Rundfunk

Nach der langen Allerheiligen-Litanei in der Kirche wurde dann eingekehrt im Wirtshaus vor Ort, grad wie es sich gehört. Und auch dort zeigt diese filmische Zeitreise, wie sehr sich die dörflichen Charakter und die Wirtshauskultur drastisch verändert haben. „Bet´s no fleißig wieda hoam, vielleicht kost dann da Hopfa nächst Jahr wieda sei Geld“, so Lohmeiers abschließender Kommentar aus dem Wirtshaus in Sankt Alban.

Geistlichen sind Rausch-Zustände ein Dorn im Auge

Eine große filmische Sensation bietet aber vor allem der Blick in das Mesner-Haus vor Ort, in dem sich die Hochwürden traditionell bei Kaffee und Kuchen von der Wallfahrt ausgeruht haben. Die drei Pfarrer der Gemeinden sind beieinander: von Hörgertshausen, Nandlstadt und Margarethenried, die ihre jeweiligen Schäfchen zum Heiligen Alban begleitet haben. Vor allem den Jüngsten darunter nimmt sich Lohmeier vor: „Sie sind sicher ein Eiferer in der modernen Liturgie!“ Gemeint hat er damit den Nandlstädter Pfarrer Georg Unterstraßer, der erst zwei Jahre zuvor nach Nandlstadt gekommen war und bald darauf die Nandlstädter Kirche maßgeblich verändert hat. Auf die Frage, ob er die barocken Bittgänge abschaffen wolle, winkte Unterstraßer ab: Die Bittgänge per se seien ja nach wie vor wichtig, abgeschafft gehörten seiner Meinung nach die „Auswüchse“ solcher Wallfahrten. Heißt im Klartext: Bitt-, aber halt kein Wirtshausgang mit einem sauberen Rausch als Ergebnis der Andacht.

Bevor es zu „barocken Auswüchsen“ im Wirtshaus überhaupt kommen konnte, läutete der Hörgertshausener Pfarrer aber das Heimgehen wieder ein. Ganz wie sie gekommen waren: die Schulkinder voraus, die Mädchen und Burschen, dann die Männer und Frauen – und ganz zuletzt die alten „Mutterln“, wie es der Kommentator Fritz Straßner formulierte.

Richard Lorenz

