Nandlstadt kommt um Steuererhöhung nicht mehr herum

Auf Immobilienbesitz wird Grundsteuer fällig. Die Berechnungsgrundlage dafür ändert sich ab 2025. Der Marktrat Nandlstadt wurde vom Landratsamt angehalten, die Steuer zu erhöhen. Darauf verzichtet die Marktgemeinde zumindest 2023 noch. Anders als bei der Gewerbesteuer © DPA

Mit einem Thema, das laut Bürgermeister Gerhard Betz „jahrelang nicht behandelt worden ist“, musste sich der Marktrat Nandlstadt beschäftigen: Steuererhöhung.

Nandlstadt - Konkret ging es in der jüngsten Sitzung um die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) und B (bebaute bzw. bebaubare Grundstücke) sowie der Gewerbesteuer. Man liege laut Betz „weit unten mit den Hebesätzen“ und sei „vom Landratsamt angehalten worden, was zu machen“. Die Gemeindeverwaltung schlug vor, den Hebesatz für die Gewerbesteuer ab 1. Januar 2023 von 310 auf 340 zu erhöhen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2023 sollen jedoch unangetastet bleiben.

Mit der Erhöhung konnte sich 3. Bürgermeister Michael Schranner nicht anfreunden: „Erhöhen ja, aber 340 Punkte sind mir zu viel.“ Betz verwies darauf, dass auch andere Gemeinden diesen Satz haben – etwa Allershausen. Doch das wollte Schranner nicht gelten lassen: „Allershausen hat einen Autobahnanschluss“, verwies er auf die verkehrsgünstige Lage. Doch auch Rudelzhausen liege bei 340, gab der Bürgermeister zu bedenken. „Rudelzhausen liegt an der Bundesstraße“, konterte Schranner. Und weiter: „Wir haben gar nichts.“ Das sah auch Patrick Nocker (UWN) so: „Wir können uns nicht mit günstig gelegenen Gemeinden vergleichen.“ Thomas Bogner (BL) würde „alles lassen, wie es ist“. Auch und vor allem Gewerbebetriebe hätten etwa mit hohen Spritpreisen zu kämpfen, gab er zu bedenken.

Überhaupt sei es „eine blöde Zeit, etwas zu erhöhen“, sagte Patrick Nocker mit Blick auf die Energiekrise. Allerdings weiß er auch, dass man bei der Grundsteuer „hinten dran“ sei und „minimal erhöhen“ müsste, „damit wir im Rahmen sind“. Seine Sorge: „Ich habe Angst, dass wir in ein paar Jahren so viel erhöhen müssen, dass es für die Bürger zu viel ist.“ Deshalb sollte man jetzt „langsam anfangen“.

Sebastian Unger (CSU) bezeichnete es als einen „Schildbürgerstreich“, wenn man die Grundsteuer anhebe, wo aktuell doch gerade die Grundsteuerreform anstehe. Ins selbe Horn stieß auch Parteikollege Andreas Selmayer: „Die Grundsteuer A und B jetzt zu erhöhen ist ein falsches Signal“ und ein „absolut falscher Zeitpunkt“. Sein Vorschlag: Nach der Grundsteuerreform die Grundsteuer „moderat und sinnvoll erhöhen“.

Die Kritik einiger Markträte, die Hebesätze in dieser schwierigen Zeit zu erhöhen, wies Geschäftsleiter Michael Reithmeier zurück: „Wir sind als Verwaltung verpflichtet, euch zu empfehlen, das zu erhöhen“, betonte er. Schließlich müsse man immer schauen, was für die Gemeinde am besten ist. „Und für die Gemeinde wäre das das Beste.“

Letztlich folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung, die Grundsteuer A und B nicht zu erhöhen, und den Hebesatz für die Gewerbesteuer ab dem 1. Januar 2023 von 310 auf 340 anzuheben. Die Entscheidung im Marktrat fiel mit 13:8 Stimmen.

Hintergrund

Alle Eigentümer müssen von 1. Juli 2022 bis 31. Januar 2023 eine Grundsteuererklärung abgeben, teilt das Bayerische Landesamt für Steuern mit. Anhand dieser Ausführungen stellt das Finanzamt die Äquivalenzbeträge bzw. den Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag jeweils per Bescheid fest. Die Kommune ermittelt dann im Jahr 2024, mit dem jeweiligen Hebesatz, die neue Grundsteuer und verschickt den Grundsteuerbescheid. Erst im Grundsteuerbescheid steht, wie viel Grundsteuer ab 2025 bezahlt werden muss.

