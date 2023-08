Kutscherin beschädigt BMW mit Peitsche - danach kommt es zum „Wortgefecht“

Eine Kutscherin schlug offensichtlich mit ihrer Peitsche auf den BMW eines 50-Jährigen. Symbolbild © dpa / Swen Pförtner

Die Begegnung zwischen einem BMW-Fahrer und einer Kutscherin bei Nandlstadt endete bei der Polizei. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Nandlstadt - Ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Freising fuhr am Sonntag gegen 18.40 Uhr mit seinem BMW 520 auf der Kreisstraße FS 32 von Au kommend in Fahrtrichtung Nandlstadt. Auf Höhe Großgründling kamen ihm laut Polizei zwei Pferdekutschen entgegen. Als der Pkw-Fahrer an der ersten Kutsche vorbeifuhr, schlug die Kutscherin dem Anschein nach mit ihrer Peitsche auf dessen Fahrzeug. Dabei wurde der Pkw im Bereich Motorhaube, Kotflügel und der Windschutzscheibe beschädigt. Der Geschädigte schätzt den Schaden auf etwa 3000 bis 3500 Euro.

Nach dem Vorfall kam es offensichtlich noch zu einem „Wortgefecht“, wie es die Polizei nennt. Anschließend erstattete der Geschädigte Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Moosburg. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Personen, die in der Kutsche mitgefahren sind, werden nun gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg unter Tel. (0 87 61) 3 01 80 in Verbindung zu setzen. ft

