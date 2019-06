„Wie in einer Sauna“: Über 100 Schweine verenden qualvoll auf Bauernhof - Auslöser steht wohl fest

Großeinsatz auf einem Bauernhof in Nandlstadt: Weit über 100 Schweine sind dort qualvoll verendet.

Nandlstadt – Großeinsatz auf einem Bauernhof im Gemeindegebiet von Nandlstadt: Weit über 100 Schweine sind am Freitag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen verendet. Dem Vernehmen nach ist eine Lüftungsanlage im Stall ausgefallen – und viele Tiere sind an einem qualvollen Tod gestorben.

Einsatzkräfte arbeiten mit Einweganzügen und Mundschutz

Kurz nach Mittag wurden die Feuerwehren aus Baumgarten und Nandlstadt alarmiert. Mit etwa 30 Mann rückten die Wehren an, um sich um die verendeten Schweine zu kümmern. Mit Einweganzügen und Mundschutz ausgestattet, schafften die Einsatzkräfte die Tiere aus dem Stall und in Spezialcontainer, wo sie dann vom Hof transportiert worden sind.

Schweine halten Sauna-Temperaturen nicht aus

Wenn die Klimatechnik in einem Schweinestall einmal ausfällt, dann kann es sehr schnell gehen. Dann heizt sich der Stall in kürzester Zeit über 40 Grad auf, erklärte gestern ein Experte auf Anfrage. Die Schweine halten Temperaturen „wie in einer Sauna“ nicht aus . Sie verenden, vereinfacht gesagt, an Hitzschlag.

Keine Stellungnahme vom Landratsamt

Vom Landratsamt Freising gab es gestern keine Stellungnahme zu dem Einsatz – man wolle den Kollegen vom Veterinäramt nicht vorgreifen. Auch die Polizei hielt sich bedeckt und verwies ans Veterinäramt.

