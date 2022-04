Zuschuss-Richtlinien gelockert: Nandlstädter Vereine kommen leichter an Fördergelder für Jugendarbeit

Von: Andrea Hermann

An Fördergelder für die Jugendarbeit kommen die Nandlstädter Vereine nun leichter. © Oliver Berg/DPA

Die Zuschuss-Richtlinien hat der Marktrat Nandlstadt gelockert: Künftig kommen Vereine leichter an Fördergelder für die Jugendarbeit.

Nandlstadt – Seit Beginn der Legislaturperiode im Mai 2020 tagt der Nandlstädter Marktrat Corona-bedingt in der ehemaligen Turnhalle der Grund- und Mittelschule. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hakte CSU-Marktrat Sebastian Unger mit Blick auf die bevorstehenden Lockerungen nach, wann denn endlich im Rathaus getagt werden kann. Im April noch nicht, erklärte Bürgermeister Gerhard Betz. „Ziel ist Mai“ – dann hoffentlich ohne Maske und Abstand. Bereits ab Montag wird die 3G-Regelung im Rathaus aufgehoben, aber die Maskenpflicht (OP-Masken sind ausreichend) bleibt mit Rücksicht auf die Rathaus-Mitarbeiter vorerst bestehen, erklärte der Rathauschef auf FT-Nachfrage. Am Donnerstag tagte das Gremium erneut in der Turnhalle.

Zuschüsse nun leichter zu bekommen

Es galt unter anderem, die Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen anzupassen. Bislang bekamen die Nandlstädter Vereine zehn Euro pro Jugendlichen – vorausgesetzt, im Verein waren mindestens zehn Jugendliche aus Nandlstadt oder der Nachwuchs machte mindestens 50 Prozent des Vereins aus. Diese Regelung wurde nun aktualisiert: Ab sofort müssen nur noch mindestens zwei Jugendliche im Verein sein, um den Zuschuss von zehn Euro pro Jugendlichen und Jahr zu bekommen – Einschränkungen bezüglich des Wohnorts gibt es nicht mehr. „Somit kann man auch einen kleinen Verein unterstützen“, sagte Betz dem FT. Um einen Zuschuss zu erhalten, müssen sich die Vereine alljährlich bei der Gemeinde bewerben. Dazu „haben wir alle Vereine angeschrieben“, berichtete Betz mit Blick auf das jüngste „Bewerbungsverfahren“, das seit vergangenen Donnerstag für heuer abgeschlossen ist.

Mehr Geld für Feldgeschworene

Angepasst wurde auch die Aufwandsentschädigung für Feldgeschorene, die ehrenamtlich im Einsatz sind. Bekamen diese bislang 10,75 Euro pro Stunde, so wird die laut Betz „hochwertige ehrenamtliche Tätigkeit“ künftig mit 13,50 Euro vergütet – in umliegenden Gemeinden werden laut Bürgermeister 13 bis 15 Euro bezahlt.

Grünes Licht für Autoslalom des MSC

Grünes Licht gab der Marktrat für den Autoslalom, den der MSC Nandlstadt am Sonntag, 22. Mai, wieder durchführen möchte. Einzig GoL-Marktrat Erhard Schönegge stimmte – wie schon im vergangenen Jahr – aus umwelttechnischen Gründen gegen das Event, das zuletzt im Jahr 2019 rund 90 Teilnehmer an den Start gelockt hat.

