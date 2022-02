Musical, Oper und Konzert: Helmut Schranner plant drei musikalische Highlights im Frühjahr

Von: Andrea Hermann

Teilen

Ein einzigartiges Klassikvergnügen wird die „Oper weiß-blau“, die am 1. Mai in der Hopfenhalle in Nandlstadt aufgeführt wird - von Mezzosopranistin Franziska Rabl (vorne) und den Holledauer Musikanten unter der Leitung von Helmut Schranner (dahinter). © fkn

Drei größere Projekte hat Nandlstadts Vollblutmusiker Helmut Schranner für das Frühjahr geplant. Einmal tritt er sogar im Deutschen Theater auf.

Nandlstadt – Das kulturelle Leben blüht wieder auf – die Musiker, Künstler und Kulturschaffenden planen erste Veranstaltung. Auch Vollblutmusiker Helmut Schranner aus Nandlstadt freut sich auf drei größere Events, die in den kommenden Wochen stattfinden sollen.

„Drei Wünsche frei XL“ im Deutschen Theater

So wird am 5. März im Deutschen Theater in München das Kleinkunstmusical „Drei Wünsche frei XL – Hopfen meets Musical“ von Tom Bauer gezeigt. Dabei werden die Besucher ins Jahr 1516 entführt – das Jahr, in dem das bayerische Reinheitsgebot beschlossen wurde. Auf der Bühne wird es aber keineswegs bierernst, sondern humorvoll und schräg. Zehn Rollen, gespielt und gesungen von nur drei Personen – und dazu bayerische Blasmusik. Für letztere zeichnen Helmut Schranner und seine Holledauer Musikanten verantwortlich. Mit Tuba, Saxofon, Trompete, Basstrompete und Glocken wird es „richtig zünftig“, wie er verrät. Schranner und drei seiner Musiker-Kollegen geben die eigens für das Deutsche Theater neu arrangierten Stücke zum Besten. „Das klingt nicht nur gut, sondern ist auch total lustig“, verrät er.

Das bayerische Musical, das wegen der Corona-Pandemie schon zweimal verschoben werden musste, soll nun am Samstag, 5. März, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Deutschen Theater gezeigt werden. Wer dabei sein möchte: Karten gibt’s beim Busunternehmen Grüner in Rudelzhausen. Abfahrt mit dem Bus ist wie folgt: 17.45 Uhr in Rudelzhausen (Grüner), 18 Uhr in Nandlstadt (Schule), 18.15 Uhr in Attenkirchen (Bushaltestelle) und um 18.30 Uhr in Freising (Bahnhof). Infos und Anmeldung unter Tel. (0 87 52) 4 51.

Bringen „Drei Wünsche frei XL“ auf die Bühne: Helmut Schranner (l.) und Tom Bauer. © fkn

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

„Oper weiß-blau“ in der Nandlstädter Hopfenhalle

Ein völlig neues Musikgenre präsentieren die Mezzosopranistin Franziska Rabl und die Holledauer Musikanten unter der Leitung von Helmut Schranner mit der „Oper weiß-blau“, die am Sonntag, 1. Mai, um 15 Uhr in der Hopfenhalle in Nandlstadt aufgeführt wird. In dieser Show erklingen die Evergreens der Oper ganz neu – unter anderem kommen opernuntypische Instrumente wie Alphorn, Kuhglocken und Holzlöffel zum Einsatz. Die eigens dafür arrangierten Stücke stammen von Peter Wittrich, freischaffender Komponist und Professor an der Münchner Hochschule für Musik. „Blasmusik gemischt mit Oper“ – das wird laut Schranner ein besonderes Highlight.

Frühlingskonzert von Jugendblaskapelle und Auer Voices

Und auch auf das dritte Konzert freut sich Helmut Schranner schon sehr: Am Samstag, 14. Mai, soll in der Hopfenhalle ein Frühlingskonzert aufgeführt werden – von der Jugendblaskapelle des Musikvereins Nandlstadt sowie den Auer Voices. Letztere sind seit Januar Mitglied beim Musikverein Nandlstadt und feiern heuer im Sommer ihr zehnjähriges Bestehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.