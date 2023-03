„Ranking“ bei den Investitionen: Nandlstadt muss den Gürtel enger schnallen

Von: Andrea Hermann

Was die Finanzen angeht, hat sich der Markt Nandlstadt zur Sparsamkeit verpflichtet. © Jens Büttner/ZB/dpa

Sparsamkeit hatte hohe Priorität bei den Haushaltsberatungen in Nandlstadt. Bei den Investionen gibt es ein „Ranking“.

Nandlstadt – Eine „deutliche Mehrbelastung auf der Ausgabenseite“ hat laut Nandlstadts Kämmerer Martin Anneser dazu geführt, dass die Gemeinde massiv den Rotstift ansetzen musste – und auch weiterhin ansetzen muss. Und fest steht für den Finanzexperten auch: „Für künftige Projekte werden wir Kredite aufnehmen müssen“, sagte er am Donnerstag im Gemeinderat, als über den Haushalt 2023 abgestimmt wurde.

Auch wenn die Einnahmen im Verwaltungshaushalt leicht gestiegen sind – etwa bei der Gewerbesteuer um 34 Prozent von 850 000 Euro im vergangenen Jahr auf 1,1 Millionen Euro in 2023 –, so stehen dem massive Ausgaben gegenüber; allen voran die Personalkosten, die von rund 3,4 Millionen im vergangenen Jahr auf 3,8 Millionen Euro gestiegen sind.

Im Vermögenshaushalt zählen die Entnahme aus den Rücklagen mit rund 2,6 Millionen Euro, der Verkauf von Baugrundstücken mit 1,5 Millionen Euro und die Veräußerung von Gewerbegrund mit 1,1 Millionen Euro zu den wichtigsten Einnahmeposten. Dem gegenüber stehen viele Investitionen mit hohen Beträgen: Allein für den Grunderwerb sind rund 1,7 Millionen Euro eingeplant. Kanalbaumaßnahmen schlagen mit 650 000 Euro zu Buch, der Straßenbau mit 750 000 Euro.

Die Liste der Investitionen ist lang

Die Sanierung des Waldbads, die die Gemeinde insgesamt rund 1,5 Millionen Euro kostet, belastet den Haushalt 2023 mit 250 000 Euro. Für die Friedhofsgestaltung, die man heuer endlich anpacken möchte (wir haben berichtet), sind 85 000 Euro eingeplant und für den Breitband-Ausbau 50 000 Euro, um nur einige Posten zu nennen. Auch die Planungskosten für einen dritten Kindergarten sind mit 35 000 Euro angesetzt, und mit der gleichen Summe auch die Planungskosten für das neue Feuerwehrhaus in Airischwand, für das der Marktrat erst in der Sitzung im Februar grünes Licht gegeben hat.

Gesamtvolumen: 17,83 Millionen Euro (Vorjahr: 19,26 Millionen Euro)



Verwaltungshaushalt: 11,16 Millionen Euro (10,16 Mio. €)



Vermögenshaushalt: 6,68 Millionen Euro (9,10 Millionen €)



Schulden: 3,42 Millionen Euro (3,93 Millionen Euro)



Pro-Kopf-Verschuldung: 629 Euro (742 Euro)



Rücklagen: 878 600 Euro (2,69 Millionen Euro)

„Es war nicht leicht, dass wir einen anständigen Haushalt 2023 zusammenbringen“, fasste es CSU-Marktrat Franz Mayer zusammen. Doch eine gute Zusammenarbeit aller Fraktionen und die saubere Arbeit der Verwaltung hätten zu einem guten Ergebnis geführt. Auch wenn die CSU mit dem Haushalt grundsätzlich einverstanden ist, so gebe es eine Sache, „die uns umtreibt“, so Mayer: die Sanierung der Kläranlage und der damit verbundene, „immer noch nicht gefixte Kredit“ – ein Projekt, das „dringendst in Angriff genommen werden muss“ und das Bürgermeister Gerhard Betz „zur Chefsache“ machen sollte. In diesem Fall „ist uns zu wenig passiert“, monierte Mayer mit Blick auf günstigere Zinsen für Kredite, die es etwa noch vor einem Jahr gegeben hätte – und die sich die Gemeinde nicht gesichert habe.

Zum Hintergrund: Rund 5,7 Millionen Euro kostet die Sanierung der Kläranlage. Um die Maßnahme zu finanzieren, wurden zwei Millionen Euro den Rücklagen entnommen, der Rest läuft über einen Kredit. Mit den Gebühren, die man von den Bürgern erheben muss, werden zuerst die Rücklagen wieder aufgefüllt, der Kredit steht hinten an. Mayer weiß: „Jede Zinserhebung kostet die Gemeinde Geld.“ Kosten, die man zumindest so gering wie möglich halten sollte.

Priorisierung geplanter Projekte ein Muss

Was die weitere Finanzplanung angeht, forderte Mayer wie schon in der Sitzung im Februar, ein „Ranking“ zu erarbeiten, welche Projekte wichtig sind. Und da stehen einige an, wie Regina Schillinger (UWN) aufführte – etwa die Schulerweiterung mit Platz für die Ganztagsbetreuung, die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen oder etwa der Neubau des Feuerwehrhauses in Airischwand. Auch sie sprach sich klar für eine „Priorisierung“ aus.

GOL-Martkrat Erhard Schönegge findet es grundsätzlich „richtig, dass man nichts ausgibt, was man nicht hat“. Doch in Sachen Energiewende ist ihm in der Vergangenheit zu wenig passiert – entsprechende Vorschläge seitens der Grünen-Markträte seien oft „abgeschmettert worden“. Seine Hoffnung oder vielmehr Bitte ist, dass dieses Thema künftig „nicht komplett abgewürgt wird“.

Fazit nach 20 Minuten: „Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen“, sagte Gerhard Betz. Und man werde sich – wie auch schon im Vorfeld der Haushalts-Sitzung – gut überlegen müssen, „welche Projekte realisiert werden sollen“ und können. Einstimmig wurde das Zahlenwerk von Martin Anneser abgesegnet.

