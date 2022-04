Neues Team beim Arbeitskreis Asyl in Nandlstadt: Werk wird nach Tod von Gisela Kurkowiak weitergeführt

Antrittsbesuch: Ricarda Thaler ist eine von drei Ehrenamtlichen, die den Arbeitskreis Asyl weiterführen möchte. Kürzlich traf sie sich mit Bürgermeister Gerhard Betz zum Gespräch. © Gemeinde

Nach dem Tod von Gisela Kurkowiak soll ihr Werk weitergeführt werden. Daher hat sich das Orga-Team des Arbeitskreises Asyl Nandlstadt neu gegründet.

Nandlstadt – Ricarda Thaler vom neu gegründeten Orga-Team des Arbeitskreises Asyl Nandlstadt kam kürzlich ins Nandlstädter Rathaus, um sich bei Bürgermeister Gerhard Betz offiziell vorzustellen. Eigentlich hätte das Gespräch zu viert stattfinden sollen, aber krankheitsbedingt mussten sowohl Renate Stoeber als auch Bernd Stöckeler, die beiden anderen Team-Mitglieder, absagen. Die Neu-Organisation des Arbeitskreises war nötig geworden, weil die Gründerin und langjährige Leiterin Gisela Kurkowiak am 12. Februar gestorben ist.

Gisela KurkowiaksWerk weiterführen

Thaler und Betz sind sich einig, dass Gisela Kurkowiak eine große Lücke hinterlässt und nicht nur die Mitglieder des Arbeitskreises Asyl und die vielen Geflüchteten vor Ort sie schwer vermissen. Aber gerade deshalb, und um Gisela Kurkowiaks „Kind“ nicht verwaisen zu lassen, haben sich Renate Stoeber, Bernd Stöckeler und Ricarda Thaler entschlossen, gemeinsam in Kurkowiaks Sinn den Arbeitskreis weiterzuführen.

Dass sich das Team nun zusätzlich zu den schon hier lebenden Asylsuchenden und Migranten in den fünf Gemeinschaftsunterkünften auch um Kriegsvertriebene aus der Ukraine kümmern muss, stellt eine große Herausforderung dar, weshalb für Ricarda Thaler die Bitte um Unterstützung der Gemeinde dabei das wichtigste Anliegen im Gespräch war.

Wohnraum und Kita-Plätze fehlen

Gerhard Betz signalisiert, helfen zu wollen wo es möglich sei, jedoch stehe auch die Gemeinde Nandlstadt vor riesigen Problemen durch die Ankunft vieler zusätzlicher Neubürger. So gebe es zum Beispiel keine freien Plätze in den Kindergärten, sondern Wartelisten, und mit Wohnraum sehe es nicht besser aus. Es sind also weiterhin Privatinitiativen und unkonventionelle Ideen gefragt.

So verabschiedeten sich Bürgermeister Gerhard Betz und Ricarda Thaler mit der gegenseitigen Versicherung, in Kontakt zu bleiben und auf allen Ebenen versuchen zu wollen, Unmögliches wahr zu machen. ft

