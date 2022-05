„Da ist ein Profi am Werk“: Erneut wurden in Nandlstadt Ortsschilder geklaut

Von: Andrea Hermann

Teilen

Schon wieder wurde an der Freisinger Straße in Nandlstadt das Ortsschild geklaut. © privat

Gut drei Wochen nach den jüngsten Vorfällen wurden in Nandlstadt wieder Ortsschilder geklaut. Für Bürgermeister Gerhard Betz ist nun „Schluss mit lustig“.

Nandlstadt – Für Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz ist „Schluss mit lustig“: Zum wiederholten Mal hat ein Unbekannter drei Ortsschilder in der Gemeinde abmontiert und geklaut – und ein weiteres auf den Boden geworfen. „Das kostet uns nicht nur einen Haufen Geld, sondern es beschert uns auch viel Arbeit und ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.“

„Habe mir die Spuren genau angeschaut“

Erst vor drei Wochen hatte Nandlstadts 2. Bürgermeister Rainer Klier berichtet, dass „an jedem Ortseingang ein Schild gestohlen worden ist“ – mit Ausnahme in Richtung Hausmehring. Nun also war der Täter erneut am Werk: So wurde das neue Ortsschild, das erst vor gut einer Woche an der Freisinger Straße (Höhe Schule) montiert worden war, erneut gestohlen. Am Ortsausgang Richtung Au fehlen gleich zwei Ortstafeln. Und Richtung Reichertshausen hat der Unbekannte das Schild abmontiert und es anschließend „hochkant in den Boden gesteckt“, berichtet der Bürgermeister.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Gerhard Betz hat die „Tatorte“ selbst unter die Lupe genommen und ist überzeugt: „Da ist ein Profi am Werk. Ich habe mir die Spuren genau angeschaut: Da ist nicht viel kaputt. Der Täter muss Werkzeug und auch eine Leiter dabei gehabt haben, um die Schilder abzumontieren.“ Doch bislang konnte man dem Dieb noch nicht auf die Spur kommen. Nach den Vorfällen Mitte April, als mehrere Orts- und auch Verkehrsschilder geklaut worden waren, hat die Gemeinde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Das werden wir jetzt auch tun“, so Betz. Denn: „Das ist nicht mehr lustig.“

„Ich glaube, dass dem Täter nicht bewusst ist, was er da tut“, so Betz: „Er mischt sich extrem in den Straßenverkehr ein.“ Will heißen: „Fehlt ein Ortsschild, dann macht er einen 100er-Bereich auf“, weiß der Rathauschef. Ortsunkundige Verkehrsteilnehmer könnten mit 100 Stundenkilometer in den Ort rauschen, weil das Ortsschild und damit die Begrenzung auf 50 km/h fehlt. „Im schlimmsten Fall könnte jemand zusammengefahren werden“, befürchtet Betz.

Kosten bleiben bei Markt und Landkreis hängen

Finanziell stellen die geklauten Schilder ebenfalls eine Belastung dar: Rund 400 Euro, so Betz, kostet ein neues Ortsschild. Die Schilder-Diebstähle im April hat die Polizei Moosburg damals mit rund 1550 Euro beziffert. Und auch im Dezember 2021 sind bereits zwei Ortstafeln gestohlen worden. Die Kosten für die Schilder an den Ortsstraßen bleiben beim Markt Nandlstadt hängen, an Kreisstraßen beim Landkreis.

Betz bittet nun alle Bürger, die Augen offen zu halten und verdächtige Beobachtungen der Gemeinde oder der Polizei zu melden.

Bereits im Januar hat sich jemand einen Schild-Bürger-Streich erlaubt und das Nandlstädter Ortsschild in der Nachbargemeinde Au aufgehängt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.