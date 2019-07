Papageno bringt den Brandner Kaspar auf die Bühne in Nandlstadt

In Nandlstadt starten demnächst wieder umfangreiche Proben: Die Musikschule Papageno plant, im April 2020 das beliebte Theaterstück Brandner Kaspar aufzuführen.

Nandlstadt – Der Brandner Kaspar ist einer der Theaterklassiker schlechthin. Er fasziniert die Massen, auch wenn man ihn schon mehrfach gesehen hat. Die Musikschule Papageno in Nandlstadt bringt den Dauerbrenner im April 2020 wieder auf die Bühne der Hopfenhalle. Bei einer Pressekonferenz wurden am Donnerstag schon einmal die Eckdaten des Stücks und die Schauspieler vorgestellt.

Organisator und Papageno-Chef Helmut Schranner präsentierte mit Steffi Baier eine besondere Persönlichkeit als Regisseurin. Sie hat schon bei großen Projekten Regie geführt und mit vielen Prominenten zusammengearbeitet. Sie trägt nun die Verantwortung dafür, dass die Zuschauer im April kommenden Jahres vom Brandner Kaspar begeistert werden. Im September startet ihre Mission mit einem ersten Lesetermin und ab Januar wird dann intensiv geprobt.



+ Die Regisseurin Steffi Baier mit Helmut Schranner im Hintergrund. © Nico Bauer Die Produktion in der anstehenden Theatersaison ist auch besonders wegen diverser Jubiläen: Die veranstaltende Musikschule Papageno feiert das 30-jährige Bestehen, die Holledauer Musikanten gibt es seit 20 Jahren, das Küchenstudio, das als Sponsor auftritt, wurde vor 25 Jahren eröffnet und der Verein „Wir helfen heilen“ engagiert sich seit 15 Jahren. Diese vier haben sich zusammengeschlossen, um mit den 14 Vorstellungen zwischen dem 1. und dem 25. April den Menschen Freude zu bereiten und möglichst viel Geld für den guten Zweck zu sammeln. Helmut Schranner hofft, dass auch der Markt Nandlstadt bei dem sozialen Projekt mitspielt und auf die Miete der Hopfenhalle verzichtet.



Nach einem Casting wurden die Schauspieler nun schon einmal vorgestellt. Schranner ist stolz auf den großen Aufwand der Produktion, bei der man die gesamte Musik zum Stück selbst spielt und so auf rund 80 Beteiligte kommt. „Es ist schön, dass wir so viele Engelchen in der Holledau haben“, sagt er. Die Kinder in den himmlischen Rollen stellen eine Neuerung gegenüber der letzten Aufführung des Brandner Kaspars vom Jahr 2000 dar.



Beim Stück Sister Act hätte die Musikschule angesichts der Kartenanfragen noch wochenlang weiterspielen können. Das ist auch diesmal zu erwarten. Wer gute Plätze ergattern möchte, sollte beim Vorverkaufsstart im November schnell sein.



Lesen Sie auch: Die Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums hatten sich schon so auf ihren Ausflug in das Freisinger Freibad fresch gefreut. Doch statt Erfrischung gab es erhitzte Gemüter.