Erstaunliches Roman-Debüt: Mario Gonsierowski, erfolgreicher Olympia-Trainer, überzeugt auch als Autor

Zwar Wilder Westen, aber ohne John-Wayne-Attitüde: das Romandebüt „Weidekrieg“ von Mario Gonsierowski. © privat

Vom Schützen-Trainer zum Buchautor: Der Nandlstädter Mario Gonsierowski hat jetzt mit „Weidekrieg“ sein Roman-Debüt abgeliefert - und unseren Kritiker überzeugt.

Nandlstadt – Bereits vor 20 Jahren hatte er die Idee, einen Roman zu schreiben, der in der Zeitepoche des Wilden Westens angesiedelt ist. Der Schriftsteller Mario Gonsierowski legte jetzt mit „Weidekrieg“ einen Western-Roman vor, der eigentlich keiner ist, sondern vielmehr eine literarische Zeitreise und ein Äquivalent zu Sergio Leones filmischem Blick auf eine überaus dunkle Epoche.

Kind der DDR und absoluter Profi-Schütze

Bis zu seinem Roman-Debüt hat der Wahl-Nandlstädter vor allem Fachbücher auf den Markt gebracht – Bücher, die sich ausschließlich um das Training von Sportschützen drehen. „Ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr mit diesem Sport stark verbunden“, betont Gonsierowski, der als Kind in der DDR mit dem Schießen begonnen hat und damit so erfolgreich wurde, dass auch er selbst bei den Olympischen Spielen 1980 in dieser Disziplin angetreten ist. Aufgrund dieser großen Leidenschaft machte er die Berufung zum Beruf und gilt heute als einer der wichtigsten Schützen-Trainer in Deutschland, der beispielsweise Barbara Engleder als Trainer bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Jahr 2016 zur Goldmedaille geführt hat.

Doch neben dem Schießen gibt es für Gonsierowski noch eine zweite Affinität, die in der Betrachtung seines Debüts relativ groß ist: Das Schreiben. Bereits als Kind einer Künstlerfamilie, der Vater im Bereich Oper und die Mutter im Bereich Ballett, schälte sich früh ein Talent zum geschriebenen Wort heraus. Schreiben und Lesen, erzählt der 65-Jährige, habe er immer gern gemacht und auch Aufsätze in der Schule fielen ihm nicht schwer. Als Kind hat er dabei alles gelesen, was ihm in die Finger kam – beispielsweise die Lederstrumpf-Romane von James Fenimore Cooper. Freilich, so Gonsierowski, gab es in der DDR keine Bücher von George Orwell oder ähnliches – dafür allerdings genügend andere fiktionale Romane, die seine Liebe zur Literatur verfestigten.

Ausbruch aus der Hollywood-Schablone

So lag die Idee, einen Roman zu schreiben, schon relativ lange in dem Autor ruhend, während er synchron immer wieder an Kurzgeschichten arbeitete. Diese Short-Stories sind keinem Genre zugeordnet und bilden eher einen losen Zyklus von niedergeschriebenen und ausgearbeiteten Erinnerungen – ähnlich wie kleinformatige Gesellschaftsabbildungen in bester Ephraim-Kishon-Manier.

Doch der Traum, einen längeren Roman zu schreiben, beschäftigte den Autoren und auch das angestrebte Genre: eine Geschichte verwebt mit historischen Begebenheiten. Dabei, so formuliert es Gonsierowski im Vorwort, habe er die ersten Entwürfe bald schon in den Papierkorb geworfen. Warum? Die Vorstellung von dieser Zeitepoche war laut dem Autor „vernebelt“ von Hollywood-Schablonen, die allerdings nach den ersten Recherche-Arbeiten mithilfe von Fachliteratur schnell zerbrachen.

Immer tiefer begab sich der Autor in den Sog der Zeitreise und entdeckte dabei einen Wilden Westen, der geprägt war von Sklaverei, Unmenschlichkeit und Personen, die weder etwas mit John Wayne noch mit Clint Eastwood gemein hatten. Was ihm dabei gelungen ist, kann als erstaunlich bezeichnet werden, denn der Roman „Weidekrieg“ ist im Subtext auch eine Auslotung, zu was der Mensch in schlechtesten, aber auch in gütigsten Momenten möglich ist.

Wer einen Westernroman á la G. F. Unger sucht, wird bei dem Nandlstädter nicht fündig werden – wer allerdings einen historischen und spannenden Rückblick in das staubige Kansas mitsamt einer Milieu- und Charakterstudie bevorzugt, sollte hier unbedingt zugreifen. Denn eines steht fest: Gonsierowski kann schreiben, ziemlich gut sogar.

Schritt auf die Bühne nicht ausgeschlossen

Auch die nächste Idee ist schon am Reifen: ein zeitgenössischer Roman, der sich um das große Thema Flucht und Flüchtlinge handeln soll. Dafür will sich Gonsierowski aber Zeit lassen, auch, weil sich sein Ruhestand nähert und er die Zeit erstmal mit der Familie nutzen möchte. Was ihn ebenfalls reizen würde: auf die Bühne gehen und seine Werke einem Publikum vorstellen. Gonsierowski hat also einiges vor und „Weidekrieg“ war vielleicht der Startschuss zu einer zweiten Karriere als Autor von Geschichten, die nicht nur fesseln, sondern auch zum Nachdenken animieren – wie eben jedes gute Buch. Und ein solches hat der Autor mit seinem Debüt auf jeden Fall vorgelegt.

Richard Lorenz

Infos zum Buch „Weidekrieg“

„Weidekrieg“ von Mario Gonsierowski, BoD Books on Demand, 12,99 Euro, ISBN: 3753497827.

