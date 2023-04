Nandlstadt schiebt bei vielen Projekten kräftig an

Von: Andrea Hermann

Teilen

Über aktuelle Themen informierte Bürgermeister Gerhard Betz (l.) die Nandlstädter Senioren bei ihrer Bürgerversammlung im Restaurant „The Hills“. © privat

Die Gemeinde Nandlstadt schiebt bei vielen Projekten kräftig an. Das machte Bürgermeister Gerhard Betz bei der Senioren-Bürgerversammlung deutlich.

Nandlstadt – Jede Menge Themen und Zahlen hatte Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz im Gepäck, als er kürzlich bei der Senioren-Bürgerversammlung im Restaurant „The Hills“ Rede und Antwort stand. Besonders stolz zeigte sich der Rathauschef in seiner rund 45-minütigen Ausführung bei den Themen Breitbandausbau, Gewerbegebiet und E-Ladestationen.

Beim Glasfaserausbauläuft’s „sehr gut“

„Sehr gut“ läuft es laut Betz beim Glasfaserausbau in Nandlstadt. Aktuell werden die Leitungen in Figlsdorf verlegt. Insgesamt wird das Glasfasernetz eine Länge von 50 Kilometern erreichen – über 2000 Haushalte können dann gigabitfähiges Internet erhalten. Neben dem Ortsteil Figlsdorf werden auch die Orte Airischwand und Hausmehring sowie Nandlstadt selbst ausgebaut. Die Fertigstellung ist laut Mitteilung des Bürgermeisters für 2024 geplant.

E-Ladesäule wird gut angenommen

Im November vergangenen Jahres hat die Gemeinde Nandlstadt ihre erste E-Ladesäule offiziell in Betrieb genommen. Und diese werde „sehr gut angenommen“, wie Betz betonte. 17 000 Euro habe die Installation der E-Tanksäule am Friedhof gekostet – die Kosten dafür habe die Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land eG (BEG) übernommen. Die Normalladestation bietet zwei Ladepunkte mit zweimal 22 kW Ladeleistung für Wechselstrom an. Die Steckdose (Typ 2) ist für alle Elektroautos und Plugin-Hybride geeignet.

Hoffen auf das Fachmarktzentrum

Es ist möglich, dass noch vier weitere Kfz-E-Ladesäulen mit Platz für acht Autos errichtet werden. Dies könnte der Fall sein, sollte ein Investor seine Pläne umsetzen und im Gewerbegebiet „Kitzberger Feld II“, gegenüber der dortigen Tankstelle, ein Fachmarktzentrum mit Lebensmittelgeschäft, Drogeriemarkt, Discounter und Getränkemarkt errichten (wir haben berichtet). Betz hofft, dass das Projekt, das er jüngst dem Gemeinderat und wenig später auch der Öffentlichkeit vorgestellt hat, realisiert wird.

Viele Projekte sind bereits realisiert worden oder werden aktuell umgesetzt, wie der Rathauschef berichtete.

Hohe Investitionen in viele Projekte

So wurde etwa für 64 000 Euro eine Photovoltaikanlage auf der Kläranlage errichtet, für 24 000 Euro (Förderung: 17 000 Euro) eine neue Sirene in Baumgarten installiert, für rund 500 000 Euro (55 Prozent Förderung) die Brücke in Kollersdorf erneuert und für rund 345 000 Euro Kanalreparaturarbeiten in der Tafelmaier-Siedlung durchgeführt. Auch an die neue Bauhof-Halle (Kosten: rund 200 000 Euro) sowie den Kindergarten-Container neben dem Korbinian-Kindergarten (rund 130 000 Euro zuzüglich Kosten für Unterbau, Drainage und Außenanlage) erinnerte der Bürgermeister.

Einen ersten Schritt in Richtung Barrierefreiheit will man in der Schule gehen: Noch heuer soll dort ein Aufzug installiert werden. Aktuell werden hier die Maurerarbeiten durchgeführt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Waldbad soll heuer wieder öffnen

Beim Thema Waldbad hörten die Senioren ganz genau hin: Das Naturbad, das seit Juli 2021 saniert wird, soll heuer wieder eröffnen. Einen genauen Termin nannte der Rathauschef allerdings nicht. Wenn das Waldbad wieder befüllt ist, Wasserproben entnommen wurden und es das „Go“ vom Gesundheitsamt gibt, könne die Gemeinde das Waldbad wieder freigeben.

Investitionen in Schule und Kindergarten nötig

Auch einige große Themen will man heuer voranbringen: So muss sich die Gemeinde mit Blick auf das Ganztagsförderungsgesetz und dem damit verbundenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026 um die Erweiterung der Schule Gedanken machen, zudem wird man mangels Betreuungsplätzen um den Bau eines dritten Kindergartens nicht herumkommen. Auch wichtig, wenn auch nur mit Eigenleistung der Floriansjünger realisierbar, ist der Bau eines neuen Feuerwehrhauses der FFW Airischwand. Zudem soll heuer Baubeginn im Gewerbegebiet Kitzberger Feld I sein, in dem die Gemeinde sechs Parzellen auf einer Fläche von 25 000 Quadratmetern ausgewiesen hat (16 000 m2 für Parzellen, 9000 m2 für Grünfläche und Straßen).

Lob für die Arbeit des Arbeitskreises Asyl

Eine wichtige und wertvolle Arbeit leistet laut Betz auch der Arbeitskreis Asyl. Über dessen Aktivitäten berichtete bei der Bürgerversammlung Marktrat Bernd Stöckeler, der hier engagiert ist und sich mit darum kümmert, dass die Asylbewerber in der 5811-Seelen-Gemeinde gut aufgenommen werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.