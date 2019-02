Schlittenfahren statt Mathe

In aller Ruhe konnte Hausmeister Jens Heller am Montag an der Nandlstädter Schule Schnee schaufeln.

Schul-Heizung kaputt - kein Unterricht in Nandlstadt

von Helmut Hobmaier schließen

In den Osterferien wird in der Nandlstädter Grund- und Mittelschule Schule eine neue, energetisch hochmoderne Heizzentrale eingebaut. Dann hätte sich die alte Ölheizung nach 30 Dienstjahren termingerecht in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden können. Und jetzt das! Auf den letzten Metern, zehn Wochen vor der Rente, hat sie schlapp gemacht – zur Freude der Kinder. Am Montag und Dienstag ist schulfrei: Ohne Heizung kein Unterricht. Schlittenfahren statt Mathematik.