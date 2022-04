„Seit zwei Jahren Katastrophe“: Feuerwehr hat immer mehr zu schultern - Führung findet deutliche Worte

Teilen

In der geräumigen Fahrzeughalle trafen sich Aktive, Senioren und Ehrengäste zur Jahreshauptversammlung, wo Vorsitzender Benjamin Schabenberger (stehend) und die Führung der Feuerwehr Nandlstadt Rückschau auf 2021 hielten. © Hellerbrand

Auf der einen Seite darf die Nandlstädter Feuerwehr stolz sein auf ihr intensives Engagement, doch auf der anderen Seite herrscht auch Frust über die Dauerbelastung.

Nandlstadt – Vieles war bei der Jahreshauptversammlung der Nandlstädter Feuerwehr am Sonntag anders als in den Vorjahren. Zum einen das Datum, denn üblicherweise trifft sich die Wehr am Dreikönigstag, zum anderen der Ort, denn anstelle des Florianstüberls wurde die geräumigere Fahrzeughalle zum Treffpunkt von Aktiven, Feuerwehr-Senioren und Ehrengästen.

Auch bei den Protagonisten hatte es in Folge des letzten großen Treffens erhebliche Veränderungen gegeben: So war Kommandant Michael Wagensonner als Kreisbrandmeister eine Stufe höher gerückt, sein Amt hat mittlerweile sein vorheriger Stellvertreter, Stefan Bauer, übernommen. Bauers Vize ist nun Daniel Betz. Änderungen ergaben sich auch im Vereinsvorsitz, den der nicht mehr kandidierende Thomas Bauer an Benjamin Schabenberger übergeben hatte.

Kreisbrandrat beklagt: „Seit zwei Jahren herrscht Katastrophe“

Gerne hätte Kreisbrandrat Manfred Danner den damaligen Neuwahlen beigewohnt, wie er bei der Sitzung am Sonntag betonte. Sein Fernbleiben sei jedoch nicht der Pandemie geschuldet gewesen, sondern einem Missverständnis. Humorvoll gab Danner den Wortwechsel zwischen ihm und Kreisbrandinspektor Helmut Baur wieder, als er sich damals zur Kommandantenwahl aufmachen wollte. Danner: „Um 19 Uhr beginnt die Versammlung, oder?“ Baur: „Die war um vier!“ Doch seine Abwesenheit war kein Beinbruch, schließlich ist Danner ansonsten omnipräsent und lässt allen Wehren und Aktiven große Unterstützung zukommen. Dabei seien die Zeiten nicht einfach, wie er schilderte: „Ich bin seit fünfeinhalb Jahren Kreisbrandrat, seit zwei Jahren herrscht Katastrophe. Ich hab’s mir anders vorgestellt.“ Doch trotz Pandemie sei auf „seine“ Aktiven Verlass, wie Danner mehrfach stolz betonte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Nandlstädter Feuerwehr ist seit Kurzem als „e.V.“ im Vereinsregister eingetragen, vermeldete dann Vorsitzender Benjamin Schabenberger. Dank sieben Neuzugängen zähle der Verein 156 Mitglieder, die sich in 50 Aktive, 39 Passive, vier Jugendliche und 63 Förderer unterteilen. Auch das Inventar wurde inzwischen erweitert: darunter ein neuer Backofen für die Küche, zwei Faltpavillons, mehrere Bauzäune sowie Vereinskleidung für Arbeitseinsätze wie am Christkindlmarkt-Stand.

Freiwilligkeit der Feuerwehr wird arg strapaziert

Trotz der Pandemie musste die Wehr 2021 jede Menge Aufgaben schultern, wie der Bericht von Kommandant Stefan Bauer mit 47 Einsätzen – darunter elf Brände, 35 technische Hilfeleistungen und eine Sicherungswache – aufzeigte. 846 Stunden reine Einsatzzeit trugen zur Gesamtstundenzahl von 3174 bei, so Bauer, in die auch Übungen, Gerätepflege sowie die Leistungsabzeichen miteinfließen. Dass das Vereinsleben doch arg reduziert wurde, war dem Rückblick von Schriftführer Markus Kurkowiak zu entnehmen.

In ihren Grußworten hatten auch Bürgermeister Gerhard Betz, Kreisbrandinspektor Helmut Baur sowie Kreisbrandmeister Michael Wagensonner viel Lob für die Nandlstädter Wehr übrig. Wagensonner hatte aber auch kritische Worte im Gepäck: Die Leistungen der Wehren würden immer vielfältiger, auch auf Kreisebene würde die Hilfsorganisation mit immer mehr Aufgaben betraut. Diese gingen dann schon mal über den eigentlichen Aufgabenbereich hinaus, würden als Selbstverständlichkeit erachtet und damit das Maß der Freiwilligkeit arg strapaziert. Lobende Worte fanden Wagensonner und auch Kommandant Bauer dabei vor allem für die Arbeitgeber, die dafür meist Verständnis aufbrächten. Noch.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.