Bewegung auf Nandlstadts größter Baustelle: Spatenstich für neues Wohngebiet steht an

Im Nordwesten Nandlstadts rollen schon die Bagger: Diese Woche steht der Spatenstich für das neue Wohngebiet „Nord West II“ an.

Nandlstadt – Kräftig gebaggert wird derzeit im Nordwesten Nandlstadts. Entlang der Straße in Richtung Au, direkt gegenüber des Rewe-Markts, entsteht die größte Baustelle der Hopfengemeinde. Denn dort sollen sich in Zukunft rund 57 Bauparzellen mit Ein- und Mehrfamilienhäusern erstrecken, in denen Wohnträume erfüllt werden. Konkretere Zahlen zur Baumaßnahme, auch der Stand sowie die Vergabe der Parzellen im Nandlstädter Modell, werden am kommenden Donnerstag, 23. April, um 11 Uhr beim offiziellen Spatenstich preisgegeben.

Kurz nach Ostern rollten die Baumaschinen an

Doch noch bevor Bürgermeister Jakob Hartl sowie sein designierter Nachfolger Gerhard Betz im Beisein von Gemeindevertretern und Verantwortlichen der beteiligten Firmen den Spaten in den Ackerboden rammen werden, haben die Bagger bereits nach den Osterfeiertagen ihre Arbeit aufgenommen. Über ein Dutzend Erdhaufen sind ein deutliches Zeichen, dass der Boden für die bevorstehenden Aufgaben buchstäblich bereitet wird. Statt Bulldogs, die dem Boden im Frühjahr 2019 mit Pflug, Egge und Sämaschine zu Leibe rückten, bestellen heuer die Baumaschinen mit riesigen Schaufeln das Feld. Oder anders gesagt: Die Schubraupe rückt dem Regenwurm auf den Pelz.

Martin Hellerbrand

Aktuelles im Landkreis Freising

Die Entwicklungen und Neuigkeiten zum Coronavirus in Freising lesen Sie immer aktuell hier.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.