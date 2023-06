Nandlstädter Verein bringt vollen Einsatz für neuen Trendsport

Von: Andrea Hermann

Die Bauarbeiten für die Padel-Anlage sind in vollem Gang – zur Freude von (v. l.) 3. Bürgermeister Michael Schranner, TV-Vorsitzenden Christian Kaindl und Bürgermeister Gerhard Betz. © Hermann

Der Tennisverein Nandlstadt sorgt für ein Novum im nördlichen Landkreis. Im gemeinsamen Einsatz schaffen die Ehrenamtlichen Raum für einen neuen Trendsport.

Nandlstadt – Padel heißt die neue Trendsportart, die sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreut. Der Racket-Sport ist eine Mischung aus Tennis, Squash und Badminton und begeistert immer mehr Sportfreunde – auch im Landkreis Freising. Der Tennisverein Nandlstadt hat die Zeichen der Zeit erkannt und baut aktuell zwei Padel-Plätze – die ersten im nördlichen Landkreis Freising.

Seit drei Wochen werkeln die Mitglieder um TV-Vorsitzenden Christian Kaindl „gefühlt rund um die Uhr“ hinter den Tennisplätzen. Dort, wo bis vor kurzem noch eine Wiese war, entstehen nun zwei Padel-Plätze. Nachdem eine Firma den Humus abgetragen, die benötigte Fläche 60 Zentimeter ausgehoben und mit Wandkies befüllt hatte, ging’s für die Tennisfreunde ans Eingemachte: „Wir haben das Fundament eingeschalt und alles selber betoniert“, erzählt Michael Schranner, der nicht nur 3. Bürgermeister und TV-Mitglied, sondern auch eine treibende Kraft beim Bau der Anlage ist, beim FT-Besuch.

Ende August könnte der Spielbetrieb starten

Acht bis zehn Leute seien täglich vor Ort, um den Bau voranzubringen – gut 1000 Arbeitsstunden kann Kaindl bereits verzeichnen. „Wir haben viele engagierte Rentner“, zeigt sich der Vorsitzende begeistert. Und der Elektroplaner selbst ist auch täglich vor Ort, um das Projekt anzuschieben.

So sieht eine Padel-Anlage aus: Um den blauen Kunstrasen kommt ein Glas-Metall-Gitter, und in der Mitte des zehn mal 20 Meter großen Felds ist ein Netz. © Repro: Jepsen

Wenn alles nach Plan läuft, sollen die drei und vier Meter hohen Glas-Gitter-Elemente für die beiden zehn mal 20 Meter großen Felder von 10. bis 15. Juli aufgebaut werden. Wenn dann auch noch die Randsteine verlegt und die Gehwege angelegt sind, könnte Ende August der Spielbeginn starten. Und die Nachfrage nach solchen Angeboten ist groß, weiß der TV-Vorsitzende.

Padel - „Das kann eigentlich jeder spielen“

Padel wird von vier Personen gespielt – im Doppel über ein Netz in der Mitte. Die Punkte werden wie beim Tennis gemacht und gezählt, lediglich der Aufschlag findet beim Padel unterhalb der Hüfte statt. Wie beim Squash kann die Prellfunktion der Glaswand in das Spiel miteinbezogen werden. Gespielt wird mit unbespannten Kunststoffschlägern, deren Flächen durchlöchert sind, sowie Tennisbällen, die etwas weniger Druck haben.

Christian Kaindl und Michael Schranner haben die Trendsportart bereits ausprobiert – auf einer der nächsten Anlagen in Kirchheim. „Voll cool“, fasst Schranner sein erstes Spiel zusammen. Er selbst ist ein solider Tennisspieler, wie er erzählt, aber um richtig gut zu werden, müsste er mehr trainieren. Doch dafür fehlt dem Unternehmer die Zeit. Umso mehr freut er sich darauf, wenn die Padel-Anlage fertig ist. Denn: „Das kann eigentlich jeder spielen“, sagen Schranner und Kaindl. Man braucht nicht zwingend Trainerstunden, sondern kann einfach loslegen – quasi „learning by doing“.

Der Court kostet rund 140.000 Euro

Als die Idee im Tennisverein aufgekommen ist und man die Pläne den Mitgliedern vorgestellt hatte, waren einige skeptisch. Doch die Begeisterung des Vorsitzenden für das Projekt schwappte auf die Mitglieder über, und so gab es bei der Jahreshauptversammlung im März grünes Licht. Dass viele des aktuell gut 300 Mitglieder zählenden Vereins hinter dem Projekt stehen, zeigt sich an dem Engagement beim Bau. „Der Anreiz treibt viele an, mitzuhelfen“, berichtet Schranner und betont: „Die Begeisterung ist schon groß.“

Mit Kosten von rund 140.000 Euro rechnet TV-Chef Kaindl. Dank eines BLSV-Sonderprogramms darf sich der Verein über einen Zuschuss von rund 50 Prozent freuen. Das Grundstück hat der Tennisverein von der Gemeinde gepachtet, die auch eine Bürgschaft für die Finanzierung übernommen hat. Für die Anlage sollen noch Flutlichtanlagen errichtet, acht Parkplätze angelegt und eine Grundausstattung mit acht Schlägern beschafft werden.

Im August sollen die PadelPlätze offiziell eröffnet werden. Damit ist Nandlstadts „coole Ecke“ (Kaindl) mit dem Waldbad samt Biergarten, den Sportplätzen, der Grasbahn und den Tennisplätzen um eine Attraktion reicher – was auch Bürgermeister Gerhard Betz freut. Er findet das Projekt „total klasse“.

