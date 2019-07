Nandlstadts Bürgermeister: „Waldbad-Becken bleibt ganze Saison gesperrt“

Schlechte Nachrichten für Gäste des Waldbads in Nandlstadt: Das Badeverbot in der beliebten Freizeitanlage bleibt bestehen. Für Kinder gilt aber eine Ausnahme.

Nandlstadt - Das Waldbad in Nandlstadt, seit Jahrzehnten ein äußerst beliebtes Naherholungsziel nicht nur für Einheimische, sorgt in jüngster Zeit nur noch für negative Schlagzeilen. Nachdem es bereits im vergangenen Jahr wegen einer für die Gesundheit bedenklicher Wasserqualität gesperrt worden war, mussten auch heuer wieder Badeverbots-Schilder aufgestellt werden.

Die Verantwortlichen des Markts Nandlstadt hatten sich intensiv darum bemüht, den Betrieb wieder aufnehmen zu können: Das große Hauptbecken wurde mehrmals ausgelassen, gereinigt und neu befüllt - doch die Sperrung konnte dennoch nicht aufgehoben werden. Nun hat sich Bürgermeister Jakob Hartl erneut zum Sachverhalt geäußert, und er hat keine guten Nachrichten für die Bevölkerung. Die Freigabe des Badebetrieb, so heißt es in einer Veröffentlichung vom Mittwoch, werde in der laufenden Badesaison nicht mehr erfolgen. Lediglich ein Teil des Bads dürfe weiter genutzt werden.

Hier lesen Sie die Mitteilung des Bürgermeisters zum Waldbad im Wortlaut:

„Für das Nandlstädter Waldbad musste vor einigen Wochen zum wiederholten Mal in den vergangenen Jahren ein Badeverbot verhängt werden.



In Absprache mit dem Gesundheitsamt Freising wurde daraufhin das Becken entleert, komplett gereinigt und mit frischem Wasser befüllt. Trotz dieser Maßnahmen und der Tatsache, dass während dieser Zeit eher gemäßigte Temperaturen vorherrschten, konnte keine Verbesserung der Wasserqualität erreicht werden, die eine Aufhebung des Badeverbotes rechtfertigen würde.



Man muss zum jetzigen Zeitpunkt feststellen: Das Waldbad kann und darf in seiner jetzigen Form nicht weiter betrieben werden, eine Freigabe des Badebetriebs kann für die laufende Badesaison nicht erfolgen. Kleinere Maßnahmen oder Versuche unsererseits sind nicht zielführend und aus unserer Sicht im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Wasserressourcen und den finanziellen Mitteln des Marktes Nandlstadt auch nicht mehr vertretbar.

Ein Erhalt und Weiterbetrieb des Waldbads wird nur durch umfangreiche Untersuchungen und bauliche Maßnahmen möglich sein, speziell im Hinblick auf eine biologische Wasseraufbereitung sowie die Wasserqualität der Zuläufe. Erste Vorschläge im Rahmen der in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie wurden uns gestern bereits übersandt. Diese werden wir gemeinsam mit den Planern und den zuständigen Aufsichtsbehörden besprechen, entsprechende Kostenschätzungen vornehmen und dann nach der Sommerpause im Marktgemeinderat vorstellen.



Wie auch bisher wird das Kinderbecken von unseren Gemeindearbeitern auch für den Rest der Badesaison dreimal wöchentlich entleert, gereinigt und wieder befüllt, so dass zumindest unsere Kleinsten keine Einschränkungen zu befürchten haben.



Ich bedauere die Situation sehr. Umso intensiver werden wir jedoch an einer Lösung arbeiten, um dieses traditionsreiche Aushängeschild der Hallertau weiterhin erhalten zu können.“

- Jakob Hartl, Erster Bürgermeister Nandlstadt

Eklat im Gemeinderat nach Waldbad-Debatte

Erst vor wenigen Wochen hatte sich rund um die Situation im Waldbad eine hitzige Debatte entwickelt, an deren Ende es zum Eklat im Nandlstädter Gemeinderat kam: Bürgermeister Jakob Hartl zerlegte in öffentlicher Sitzung seinen Stellvertreter Jens-Uwe Klein und warf diesem „Unverfrorenheit“ vor.

