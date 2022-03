Lob von Staatsminister Herrmann: Nandlstädter Waldbad ist ein „Kleinod auf modernstem Stand“

Studierten die Waldbad-Pläne: Bauamtsleiter Johann Pichlmaier, 3. Bürgermeister Michael Schranner, Staatsminister Florian Herrmann, Nandlstadts Geschäftsleiter Michael Reithmeier und 2. Bürgermeister Rainer Klier (v. l.). © Lorenz

Staatsminister Florian Herrmann hat sich für Fördergelder zur Sanierung des Nandlstädter Waldbads eingesetzt, jetzt wollte er wissen, wie weit das Projekt fortgeschritten ist.

Nandlstadt – Hoher Besuch hatte sich am vergangenen Freitag spontan in Nandlstadt angekündigt. Da sich Staatsminister Florian Herrmann (CSU) bezüglich einer Fördersumme für die Waldbad-Sanierung stark gemacht hatte, wollte er vor Ort nun den Baufortschritt in Augenschein nehmen. Ob das Waldbad aber tatsächlich bereits im Sommer wieder eröffnen kann, wie Bürgermeister Gerhard Betz (UWN) hofft, stehe laut dem 2. Bürgermeister Rainer Klier (CSU) und Bauamtsleiter Johann Pichlmaier noch in den Sternen.

Fördersumme von knapp 280 000 Euro ermöglicht

Es war eine überaus spontane Stippvisite von Florian Herrmann, der jetzt einfach mal schauen wollte, wie weit die Sanierung des Nandlstädter Waldbads vorangeschritten ist. Über die Schwimmbadfördersumme von knapp 280 000 Euro, die Herrmann möglich gemacht hatte, zeigte sich Klier nach wie vor über aus dankbar. Klier, der in Vertretung des sich im Urlaub befindenden Betz die Waldbad-Führung übernahm, lobte auch das Engagement der eigenen Verwaltung und sämtlichen Mitwirkenden, die dieses „Mammutprojekt“ mit einer Baugesamt-Summe von 1,5 Millionen Euro, tatkräftig begleitet und dadurch auch erst möglich gemacht haben. „Das Waldbad ist einfach ein Kleinod“, betonte Klier. Auch Herrmann zeigte sich überaus begeistert über das „neue“ Waldbad. „Da ist euch etwas Großartiges gelungen“, so Herrmann, den das „natürliche Hightech“ bezüglich Pflanzen-Filteranlagen imponierte. Dass so ein „Kleinod auf modernsten Stand“ unbedingt gefördert werden müsse, sei für ihn völlig klar, da die Kommune selbst solche Kosten nie tragen könnte.

Einen festen Termin für die Waldbad-Eröffnung gibt es noch nicht

Äußerst zufrieden mit dem Baufortschritt war auch der Bauamtsleiter selbst. Doch obwohl bereits das Wasser im hinteren Becken, dem Seerosenteich mit Sandfilter, eingelassen ist, mahnte er zur Geduld. Erstens könne das Wetter noch einen Strich durch die Rechnung machen, zweitens werden auch immer wieder Restbestände von den früheren Arbeiten gefunden, was für Verzögerungen sorgen kann. Einen festen Termin, wann das Waldbad wieder aufsperrt, gäbe es deshalb laut Klier nicht – selbst auf eine Prognose wollten sich weder Klier noch Pichlmaier hinreißen lassen. „Es muss einfach g’scheit gemacht werden, damit die Leute auch zufrieden sind“, erklärte der Bauamtsleiter.

Bauamtsleiter: „Hoffen wir einfach, dass wir zügig fertig werden“

Was außerdem neu dazukommen wird, ist laut Pichlmaier folgendes: einige Duschen für die Gäste und ein offener Bachlauf im Eingangsbereich zur Nandl runter, in dem das Quellwasser abgeleitet wird. Im Winter, so der Plan, werde das Wasser dann wie gewohnt ausgelassen werden. „Hoffen wir einfach, dass wir zügig fertig werden“, betonte Pichlmaier, der nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte des überregional sehr bekannten Waldbads sich sehr erleichtert zeigte, dass nun mithilfe der neuen Filteranlagen die Wasserqualität endlich stabil bleiben kann. „Es war eine Kraftanstrengung“, wie Klier ausführte, die sich aber für die Erholungsqualität der Gemeinde und der Region auszahlen werde. „Macht’s so weiter!“, so der Staatsminister.

