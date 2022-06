Start des neuen Waldbads verzögert sich - Bürgermeister appelliert an unvernünftige Bürger

Von: Andrea Hermann

Betreten verboten: Die Nassfilteranlage wurde neu angelegt und bepflanzt. Unvernünftige Besucher marschierten jüngst durch, um zum Holzsteg zu gelangen. © Gemeinde

Hiobsbotschaft für alle Nandlstädter Badefans: Eigentlich hätte das idyllische Waldbad dieses Jahr wieder eröffnet werden sollen. Doch daraus wird nichts.

Nandlstadt – Unvernünftige Badegäste, Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial und Vandalismus erschweren aktuell die Bauarbeiten am Nandlstädter Waldbad. Und das hat Konsequenzen: Die offizielle Eröffnung findet nicht, wie von Bürgermeister Gerhard Betz gehofft und angedacht, heuer statt, sondern erst im kommenden Jahr. In diesem Sommer gilt es für alle, Geduld zu haben und sich an die nun verschärften Vorschriften zu halten.

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde vor gut einer Woche wieder Wasser ins Nandlstädter Waldbad eingelassen – nach rund sechs Tagen war das Naturbecken gefüllt. Obwohl das komplette Areal noch Großbaustelle ist, ließen die ersten Badegäste nicht lange auf sich warten; das türkisfarbene Wasser lud offenbar einige Ungeduldige zum ersten Bad ein – trotz der Verbotsschilder. Das Problem: „Die Pumpenanlage läuft noch nicht“, berichtete der Bürgermeister auf FT-Nachfrage. Die Reinigung des Wassers erfolge künftig über ein sensibles ökologisches Filtersystem. Doch dieses ist zum einen noch nicht in Betrieb, zum anderen wurde das Bad als solches auch noch nicht vom Gesundheitsamt „abgenommen“. Außerdem ist das Gelände noch Baustelle, was eine große Verletzungsgefahr berge.

Ungeduldige sorgen mit unbedachten Aktionen für Verzögerungen

Und es kommt noch schlimmer: Betz selbst hat ein paar Besucher dabei erwischt, wie sie über die neue, mit Blumen bepflanzte Nassfilteranlage gegangen und sich auf die dortigen Holzstege gelegt haben. „Solche Aktionen reißen uns nach hinten – das kostet uns Tage“, ärgert sich der Rathauschef.

Traumhafte Idylle: Das Naturbecken wurde wieder mit Wasser gefüllt. Doch noch ist „Baden verboten“. © Gemeinde

Obwohl der Zutritt zum gesamten Waldbad-Gelände verboten ist, tummeln sich immer wieder Leute dort – und das ohne Rücksicht auf den frisch angesäten Rasen auf der Liegewiese, die aktuell laufenden Pflasterarbeiten und herumstehende Baufahrzeuge. Im Gegenteil: Erneut gab es einen Vandalismus-Vorfall: Wie schon im Oktober vergangenen Jahres wurde abermals die Scheibe eines Baustellenfahrzeugs eingeworfen. „Das kostet Zeit und Geld – und ist sehr ärgerlich“, betont Gerhard Betz. „Der Vandalismus war ein Rückschlag.“

Bürgermeister appelliert: „Bitte habt Geduld!“

Vor gut einer Woche wurde das Waldbad-Gelände mit einem Bauzaun abgeriegelt. Zudem richtet sich Betz mit einem dringenden Appell an die Bevölkerung: „Bitte habt Geduld! Ihr bekommt ein super Bad, ein Paradies, aber erst müssen die Arbeiten erledigt werden.“ Weil diese nicht zuletzt auch wegen Lieferschwierigkeiten, etwa für den Kinderbereich, in Verzug geraten sind, steht eines schon fest: „Die offizielle Eröffnung des Waldbads wird definitiv erst im nächsten Jahr möglich sein! Sollten die Arbeiten weiterhin gut voranschreiten, werden wir das Bad eventuell in diesem Jahr noch für eine kurze Zeit freigeben können. Dies aber definitiv auch nur dann, wenn endlich einmal bestehende Regeln eingehalten werden“, wie auf der Facebook-Seite der Gemeinde zu lesen ist.

Mit einem dringenden Appell wendet sich die Gemeinde an die Bürger: Der Zutritt zum gesamten Waldbadgelände ist untersagt. Baden ist strikt verboten. Und: Das Waldbad ist ausschließlich für Menschen gedacht. Tiere haben im Wasser absolut nichts verloren – es ist kein Badeweiher.

Verstöße werden„strikt verfolgt“

Die Gemeinde betont indes: „Wir werden Verstöße gegen das Betretungsverbot des Geländes ausdrücklich und strikt verfolgen! Wer dagegen verstößt, wird von uns wegen Hausfriedensbruch angezeigt.“ Abschließend betont Betz: „Wir tun alles dafür, damit das Waldbad wieder zu einem Ort der Freude und Erholung wird – für Jung und Alt. Bitte akzeptiert also bitte, dass das Gelände bis zu einer offiziellen Freigabe gesperrt ist.“

Auch zwei Freibäder in unmittelbarer Nachbarschaft bleiben in dieser Saison geschlossen: Das gut 40 Jahre alte Freibad in Tegernbach wird aktuell saniert und kann frühestens im kommenden Jahr wieder besucht werden. Auch im Gammelsdorfer Freibad bleibt der Badespaß heuer außen vor: Das Gesundheitsamt hat bei einer Begehung im vergangenen Jahr solch gravierende Mängel festgestellt, dass das Schwimmbad nicht geöffnet werden kann. Nun wird es saniert.