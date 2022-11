Wieder Katzen in Wohnsiedlung vergiftet – Gefahr für spielende Kinder

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

„Anna“ und „Becky“ haben Giftköder gefressen. Mit gelben Warnzetteln will die Besitzerin der beiden die Nachbarschaft aufmerksam machen. © privat

Mit starken Vergiftungssymptomen kamen zwei Katzen aus Nandlstadt in die Tierklinik. Sie entrannen offenbar nur knapp dem Tod. Besitzerin Christine Altkrüger schlägt Alarm.

Nandlstadt – Muskelzucken, Torkeln, Überempfindlichkeit: Als „Becky“ und „Anna“ vor ein paar Tagen abends durch die Katzenklappe zurück ins Haus schlüpfen, hat Christine Altkrüger gleich einen schrecklichen Verdacht: Haben ihre beiden Katzen Gift gefressen? Die Nandlstädterin weiß: Jetzt zählt jede Minute. Sie packt die beiden in die Transportboxen und fährt in die Tierklinik nach Ismaning. Dort bestätigen die Tierärzte schnell, was die Nandlstädterin (70) schon vermutet hat.

Katze „Anna“ muss ins künstliche Koma

Während bei „Becky“ die Infusionen schnell Wirkung zeigen, hat es „Anna“ schlimmer erwischt: Die zehn Jahre alte Katze bekommt mehrere epileptische Anfälle – so stark, dass sie ins künstliche Koma gelegt werden muss. Erst nach zwei Tagen kann Altkrüger sie wieder nach Hause holen. Seither erholen sich die Tiere, und sie haben bis auf Weiteres Stubenarrest bekommen. „Ich traue mich momentan nicht, sie rauszulassen.“

Die aktuelle Situation ist ein Albtraum für Christine Altkrüger – und erweckt unschöne Erinnerungen. Denn es ist nicht das erste Mal, dass es ihre Katzen trifft: 2018 und 2019 hat sich die Nandlstädterin schon einmal ans Tagblatt gewandt: Innerhalb weniger Wochen hatten „Django“ und „Pasha“ zwei Mal Gift gefressen. Der Tierarzt, der die beiden damals retten konnte, ging davon aus, dass sie mit dem Nervengift Phosphorsäureester in Kontakt gekommen waren.

Katzen haben Rattengift gefressen

Dieses Mal war es laut der Ärzte eine andere, nicht minder gefährliche Substanz: Alpha-Chloralose, ein Rattengift, das als Korn- oder Pastenköder frei verkäuflich ist. Laut der Tierrechtsorganisation Peta wird es vor allem in den Wintermonaten benutzt, da es bei Ratten und Mäusen zum Erfrieren führen soll. Der Giftköder ist deshalb umstritten. In der Verwendung ist er eigentlich auch nur für geschlossene Räume gedacht. Doch daran hält sich nicht jeder. Und so kann die bunte Substanz auch von Hunden, Katzen oder Wildtieren wie Igeln gefressen werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das Gift greift das zentrale Nervensystem an und kann innerhalb weniger Stunden zum Tod führen. Haustierbesitzer, die die Symptome erkennen, sollten daher schleunigst einen Tierarzt aufsuchen. „Der kann mit Kohlepaste und Infusionen helfen oder auch den Magen ausspülen“, weiß Christine Altkrüger aus Erfahrung.

Siedlung war erst vor einem Jahr ein Tatort

Um andere zu warnen, hat die 70-Jährige nun Zettel gedruckt und in der Nachbarschaft aufgehängt. „Meine Sorge ist auch, dass das Zeug in Kinderhände gelangt. Die könnten ja leicht denken, das seien bunte Süßigkeiten.“ Erst vor einem Jahr hatte jemand in der Wohnsiedlung, in der auch viele Hundehalter spazieren gehen, großflächig pinkfarbene Körner ausgelegt – Rattengift. Bürgermeister Gerhard Betz war damals überzeugt: „Das ist Absicht – da will jemand Tiere töten.“

Altkrüger indes hofft, dass keine böse Absicht hinter den Giftködern steckt, die ihre Katzen jetzt gefressen haben, sondern dass sie nur falsch benutzt wurden. Trotzdem sieht sie die Köder kritisch: „Katzen fressen ja auch Mäuse.“

Eine Anzeige gegen Unbekannt hat sie nicht erstattet – Erfolgsaussichten seien kaum vorhanden. „Ich hoffe einfach, dass das ein einmaliger Vorfall war.“ Allein schon deshalb, weil die Behandlung von „Anna“ und „Becky“ in der Tierklinik 2000 Euro gekostet habe. Altkrüger sagt: „Nochmal kann ich mir das schlichtweg nicht leisten.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.