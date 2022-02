Windrad: Gericht lehnt Klage der Gemeinde ab - Nandlstadt geht in Berufung

Von: Andrea Hermann

Bei Großgründling, an der Grenze zwischen Nandlstadt und Au, soll bald ein erstes Windrad entstehen. © Symbolfoto: SWM

In Sachen Windrad bleibt die Gemeinde Nandlstadt ihrer Linie treu: Obwohl man mit einer Klage gegen den Bau einer Anlage gescheitert ist, will man nun in Berufung gehen.

Nandlstadt - Es ist ein Dauerbrenner: Seit 2013 beschäftigt das Thema Windrad bei Großgründling den Nandlstädter Marktrat. Nun musste die Gemeinde eine Niederlage einstecken.

Rückblick: Am 24. Oktober 2013 wurde beim Landratsamt Freising ein immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid für zwei geplante Windkraftanlagen beantragt. Der Markt Nandlstadt verweigerte in den folgenden Jahren konsequent das gemeindliche Einvernehmen (wir haben berichtet). Für eines der beiden Windräder gab das Landratsamt im August 2019 grünes Licht – knapp einen Monat später erhob der Markt Nandlstadt Klage beim Verwaltungsgericht München. Diese wurde abgelehnt, wie Bürgermeister Gerhard Betz am Donnerstag mitteilte.

Die Frage, die sich nun stellte: Soll der Marktrat das Urteil des Verwaltungsgerichts annehmen oder in Berufung gehen? Bis 11. März muss der Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werden, bis 11. April eine Stellungnahme an den Verwaltungsgerichtshof geschickt werden.

Für Erhard Schönegge (GoL) wird es „allerhöchste Zeit, dass wir Windräder bauen“. Er könne nicht verstehen, „dass wir so Kleingeister sind“. Sebastian Löffler (BLN) sprach sich indes dafür aus, „den bestehenden Weg weiterzugehen und die letzte Chance anzunehmen“. Patrick Nocker (UWN) war auch dafür, „den letzten Schritt noch zu gehen“.

Mit 12:7 Stimmen wurde schließlich beschlossen, in Berufung zu gehen. Auch der mit dem Klageverfahren beauftragte Anwalt hatte zu diesem Schritt geraten – „da das ablehnende Urteil der ersten Instanz mehrfach Fehler enthält“, wie Betz zitierte.

