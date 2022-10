Zehn Jahre Auervoices: A-cappella-Gruppe feiert Geburtstag mit Doppelkonzert und hunderten Gästen

Mitmach-Hit: Beim Coldplay-Song „Fix you“ waren die Gäste eingeladen, mit den Taschenlampen ihrer Smartphones zu leuchten und die Hopfenhalle so in ein Lichtermeer zu verwandeln. © Martin

Seit zehn Jahren gibt es die A-cappella-Gruppe AuerVoices. Dieser Geburtstag wurde nun mit einem Doppelkonzert und hunderten Besuchern gefeiert.

Nandlstadt – Zehn Jahre AuerVoices – zehn Jahre beste musikalische Unterhaltung: Das Jubiläum feierte der A-cappella-Jugendchor am Wochenende mit einem Doppelkonzert in der Hopfenhalle in Nandlstadt. Mehr als 700 Gäste ließen sich alleine am Samstagabend von der tollen Show mitreißen – getreu dem Partymotto „Time to get lucky“.

Interessanter Start im „Soundlabor“

Für besondere Klänge ist die junge Truppe ja bekannt. Dass dem Publikum vor Beginn des Konzerts jedoch erst einmal ein „Soundlabor“ aus der „Konserve“ mit angenehmen Blubbern und Wasserrauschen „serviert“ wurde, war schon ein witziger Auftakt. „Zur Ruhe kommen und einfach nur den Klängen lauschen“, sei die Intention gewesen, erklärten die Musiker.

Rock, Pop, Rap und mehr: Die AuerVoices boten ein mitreißendes Konzert. © Martin

Moderator Stefan Hofstetter-Spona war die Freude anzusehen, dass der Chor endlich mal wieder auf der Bühne stehen durfte. „Geil, dass ihr alle da sei“, so seine emotionaler Gruß an das Publikum. „Einfach nur genießen“, das war der Appell, der folgte. Und dazu brauchte man die Besucher eigentlich gar nicht auffordern. „Kaum erwarten“ habe sie das Konzert können, hatte ein weiblicher Fan bereits vor Beginn in das Gästebuch gekritzelt, das anlässlich des Jubiläums ausgelegt war.

Dickes Lob für den Bauhof

Musik, die man „nicht unbedingt im Radio hört“, das habe man für das Jubiläumskonzert einstudiert, verriet der Moderator. Und das ging ab wie beim Start einer Rakete. Einen Mix aus Rock, Pop und Rap gab es im ersten Teil zu hören – unter anderem die schönen Solostimmen von Barbara Bals und Lea Bäuerle beim Pop-Hit „True colors“, beim Klassiker „Creep“ der britischen Band Radiohead und die eigenwillige Interpretation der Eigenkomposition „Festung“ des deutschen A-cappella-Pop-Quartetts „Maybebop“.

Dank an die Helfer und Sponsoren des Konzertes durfte nicht fehlen. Ein dickes Lob schickte Hofstetter in Richtung Nandlstädter Bauhof: Ohne dessen tatkräftige Unterstützung hätte man aus der Hopfenhalle keinen Konzertsaal machen können. Jede Menge Lichteffekte habe man so in das Programm einbauen können.

Ins Gästebuch trugen sich viele der Konzertbesucher ein. © Martin

Wie viel kreatives Potenzial der musikalische Leiter Thomas Hofstetter während der Corona-Zeit entwickelt hatte, wurde nach der Pause noch einmal richtig deutlich. In Zeiten des Abstand-Haltens seien die AuerVoices nämlich nicht verstummt. Im Gegenteil, man habe ein Musikvideo produziert und sei damit auf Anhieb als Sieger beim BR-Klassik Wettbewerb „Mit Abstand bester Chor“ hervorgegangen.

Romantische Klänge und Beatbox-Künste

Ganz romantisch mitschwingen durfte das Publikum auch. In ein funkelndes Lichtermeer wurde die Hopfenhalle beim Coldplay-Hit „Fix you“ verwandelt. Die Soli von Patrizia Frank und Carina Raupach gingen unter die Haut. Die hohe Kunst der Mundakrobatik wurde zum Schluss von Beatboxer Markus Piller vorgeführt: Ein Hochgenuss an Sound-Symbiose war das, als sich die Stimmen der AuerVoices mit den Geräuschillusionen verbanden.

Ein bisschen Wehmut schwang nur bei einer Gruppe der Auer Liedertafel mit. Der Jugendchor, der bereits seit einiger Zeit unter dem Dach des Musikvereins Nandlstadt auftritt, war schließlich in ihren Reihen „groß“ geworden. Für den Vorsitzenden des Musikvereins Nandlstadt, Thomas Häßler, durchaus ein Gewinn: „Ein weiterer Schritt, vom Ruf einer ,Marktkapelle‘ wegzukommen.“

Maria Martin

