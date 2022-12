Nachtschicht im Rettungsdienst: Nandlstadts Bürgermeister war an Heiligabend ehrenamtlich im Einsatz

Von: Andrea Hermann

An Weihnachten im (Rettungs-)Dienst: Bürgermeister und Notfallsanitäter Gerhard Betz und Rettungssanitäterin Sabrina Felixberger. © privat

Ehrenamtlich war Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz an Weihnachten wieder im Einsatz: Der gelernte Notfallsanitäter übernahm an Heiligabend eine Nachtschicht im Rettungsdienst.

Nandlstadt – An Weihnachten war Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz im Einsatz – allerdings nicht als Rathauschef, sondern als Notfallsanitäter. Seit zehn Jahren übernimmt Betz an Heiligabend eine Rettungswagen-Schicht – einst als hauptamtlicher Mitarbeiter beim BRK und seit drei Jahren ehrenamtlich. Und das hat auch einen Grund: „Ich habe keine Kinder, und da finde ich es ungerecht, wenn ich an Weihnachten Zuhause bin und jemand mit Kindern arbeiten muss.“ Und so war er an Heiligabend in der Nacht im Dienst, um sich um Kranke und Verletzte zu kümmern. Dabei hatte er ein besonders schönes Erlebnis: Eine Frau, die schwer krank ist, hat sich so über die Hilfe von Betz gefreut – „da geht einem echt das Herz auf“. Das sind für den Rathauschef „die Momente, auf die es im Leben ankommt“.

Viele Einsätze hätte es am 24. Dezember gegeben, berichtete Betz – auch in der Hallertau. Gut, dass vor knapp einem Jahr, am 1. Januar 2022, die Rettungsdienst-Zeiten in Nandlstadt um 17 Stunden ausgeweitet wurden. „Das ist sehr gut, aber es ist immer noch zu wenig“, sagte Betz dem FT und wiederholte seine Forderung: „Wir brauchen eine 24-Stunden-Wache – egal ob in Nandlstadt oder Au“. Es könne nicht sein, „dass tagsüber die Hilfsfristen eingehalten werden und der Bürger in der Nacht egal ist“. Seit 1. Januar ist der Rettungswagen in Nandlstadt werktags von 6 bis 24 Uhr sowie durchgehend von Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, besetzt. Ob die Hallertau eine 24-Stunden-Rettungswache bekommen wird, ist offen.

Mehr Stunden für den Nandlstädter Rettungswagen würde auch BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl begrüßen. Denn: „Vor allem die Nächte sind noch nicht abgedeckt. Und: Jede Aufstockung in Nandlstadt entlastet auch die Rettungswache Moosburg“, hatte er im FT-Sommerinterview gesagt.

