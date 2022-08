Eine Freundschaft lebt wieder auf: Nandlstadts Bürgermeister war zu Besuch in Újszilvás

Von: Andrea Hermann

Seit Jahren sind Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz (l.) und sein ungarischer Kollege Csaba Petrany freundschaftlich verbunden. © privat

Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz war zu Besuch in der ungarischen Partnergemeinde Újszilvás. Er möchte eine langjährige Freundschaft wiederbeleben.

Nandlstadt – Vor gut 15 Jahren wurde die Partnerschaft zwischen dem Markt Nandlstadt und der ungarischen Gemeinde Újszilvás besiegelt – zwei Jahre nach dem ersten offiziellen Kontakt. Im Laufe der Jahre ist eine Freundschaft entstanden, um die es in den vergangenen Jahren etwas ruhig geworden ist. Doch das soll sich ändern, sagt Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz nach seinem Besuch am vergangenen Wochenende in Ungarn.

Herr Betz, täuscht der Eindruck, oder ist es um die Partnerschaft mit der ungarischen Gemeinde Újszilvás ruhig geworden?

Das stimmt. Wegen der Corona-Pandemie ist es schwierig geworden, sich zu treffen. Seit meinem Amtsantritt vor zwei Jahren haben wir uns nicht treffen können. Das soll wieder anders werden.

Sie waren am vergangenen Wochenende in Ungarn – was war der Anlass?

Das Dorffest in Újszilvás. Und wir wollten uns endlich treffen und austauschen – auch darüber, wo wir mit der Partnerschaft hinwollen.

Was ist das Ziel?

Wir wollen wieder mehr zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. So soll es zum Beispiel wieder ein Ferienlager und einen Schüleraustausch geben. Auch möchten wir uns gegenseitig unterstützen, wenn etwa Studenten eine Wohnung in einer der beiden Regionen suchen. Kurzum: Es soll wieder ein unterstützender Austausch werden – so wie es früher auch war. Und natürlich soll es auch wieder regelmäßige und gegenseitige Besuche geben.

Wie wurden Sie in Ungarn empfangen?

Sehr herzlich und offen. Ich war ja schon vor meiner Zeit als Bürgermeister öfter in Újszilvás und kenne die Leute. Aber auch als Bürgermeister wurde ich von meinem Kollegen Csaba Petrany sehr herzlich empfangen. Er hat mir zum Beispiel das neue Schwimmbad gezeigt, und ich durfte eine Runde im Feuerwehrauto drehen, das Nandlstadt vor sechs Jahren ausrangiert und nach Újszilvás gebracht hat.

Das alte Nandlstädter Feuerwehrauto hat in Újszilvás eine neue Heimat gefunden - und eine zweckmäßige Halle bekommen. © privat

Da geht dem leidenschaftlichen Feuerwehrmann Betz das Herz auf, oder?

Total! Ich habe mich richtig gefreut – auch, weil das Fahrzeug immer noch im Einsatz ist und wertvolle Dienste leistet. Und was auch schön zu sehen war: Die haben für das Fahrzeug eine zweckmäßige Halle gebaut – und bauen nach und nach eine Feuerwehr auf.

Wann ist das nächste Treffen geplant?

Bürgermeister Csaba Petrany wird im Herbst mit ein paar Leuten zum Hopfenfest nach Nandlstadt kommen. Darauf freue ich mich. Bei dem Besuch möchte ich ihm unter anderem die Kläranlage, die Tennisanlage und natürlich auch das Waldbad zeigen.

