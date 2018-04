Nandlstadts Windrad-Planer: „Leute haben sich von den Fakten entfernt“

Interview

von Armin Forster schließen

Auch wenn die Windradpläne in Nandlstadt und Au abgeschmettert wurden: Die Firma tetra r.e. will am Vorhaben festhalten. In den Augen der Planer beruht die Entscheidung der Gemeinderäte auf einer Kampagne aus Fehlinformationen, geschürten Emotionen und Angstmacherei.