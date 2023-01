Nandlstädter Feuerwehr will mehr Förderer werben - Lob für starke Nachwuchsarbeit

Per Handschlag begrüßten Kommandant Stefan Bauer (2. v. l.) und sein Vize Daniel Betz (4. v. l.) die neuen Aktiven Tim Schober, Matthias Kellermann, Daniel Betz, Ludwig Haftlmeier, Lena Lais, Leonhard Erlbeck und Kilian Praske in der Nandlstädter Feuerwehr. © Hellerbrand

Die Feuerwehr Nandlstadt blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück, freut sich über gleich mehrere Neuzugänge und will verstärkt Fördermitglieder akquirieren.

Nandlstadt – Nachdem die Pandemie die Nandlstädter Feuerwehr fast zwei Jahre lang gehemmt hatte, war 2022 wieder Leben ins Vereinsgeschehen gekommen. Die Erleichterung darüber war nun allen Berichten bei der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus zu entnehmen, die heuer endlich wieder einmal am obligatorischen Dreikönigstag stattfinden durfte.

Im voll besetzten Floriansstüberl ließ Vorsitzender Ben Schabenberger das Jahr Revue passieren. Seinen persönlichen Höhepunkt habe ihm das Jugend-Wehr-Quartett mit Michael Kellermann, Phillip Lehmann, Lukas Blaschke und Felix Lais beschert, das mit dem Sieg im Kreisentscheid beim „Flammenlauf“ den Titel nach Nandlstadt holte. Schabenberger: „Ihr habt mich an diesem Tag zum stolzesten Vorstand im ganzen Landkreis gemacht.“

Bis auf den letzten Platz war das Floriansstüberl bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Nandlstadt am Dreikönigstag besetzt. Vorsitzender Ben Schabenberger (stehend) ließ dabei das abgelaufene Jahr Revue passieren. © Hellerbrand

Doch auch an anderen Punkten hatte der Vorsitzende viel Gefallen gefunden: etwa an den Senioren, die selber Fahrten organisiert haben und immer zur Stelle waren. Oder aber an den aktiven Mitgliedern, die von der Organisation des Weinfests bis hin zur Abwicklung des Christkindlmarkt-Stands stets parat standen.

Feuerwehr kümmert sich um Verköstigung beim „Fest der Sinne“

Deshalb könne man auch weitere Taten ins Auge fassen, was die Feuerwehr inzwischen zur Zusage bewegte, den Verköstigungsbereich beim „Fest der Sinne“ am 24. und 25. Juni am „Biergarten-Rathaus“ zu übernehmen. Als weitere Aktivität ist 2023 noch ein Vereinsausflug ins Saarland (21. bis 23. Juli) geplant, den Mitglied Heiko Weinmann in seine frühere Heimat organisiert. Jedoch nur bei genügend Teilnehmern, weshalb sich Reiselustige noch bis 16. Januar entscheiden müssten.

Gut aufgeschlüsselt präsentierte Kassier Stephan Zischka die finanzielle Situation. So habe 2022 zwar mit einem Minus von 5107,05 Euro geendet, was jedoch mit Investitionen in Systemzelte sowie der Begleichung von Rechnungen aus dem Vorjahr erklärt werden konnte.

Feuerwehr Nandlstadt zählt aktuell 164 Mitglieder

Die Mitgliederstatistik umfasst aktuell 164 Personen, darunter 54 Aktive, acht Jugendliche, 39 Passive und 63 Förderer. Im Vorjahr stießen zwei Aktive hinzu, außerdem sechs Jugendliche und fünf Fördernde. Fünf Mitglieder sind gestorben. Vor allem hinsichtlich der Fördermitglieder wolle man 2023 noch mehr aktiv werden, kündigte der Vorsitzende an.

Begleitet von einer Fotostrecke auf der Leinwand listete Schriftführer Markus Kurkowiak alle Vereinsaktivitäten akribisch auf, darunter jede Menge Gratulationen, eine Radltour nach Osseltshausen und der Besuch der Bockerl-Ausstellung.

Allein 1184 Einsatzstunden geleistet

44 Einsätze umfasste dann der Bericht von Kommandant Stefan Bauer, darunter sechs Brände, 23 technische Hilfeleistungen und 15 Tätigkeiten wie Sicherungen und Absperrungen. Die Gesamtstundenzahl für 2022 betrug 3640, davon waren 1184 Stunden einsatzbedingt.

Jugendwart Sebastian Schmitt berichtete vom abwechslungsreichen Programm für die acht Feuerwehranwärter, das immer mittwochs ab 19 Uhr am Feuerwehrhaus neben technischer Ausbildung auch weitere Erlebnisse beinhaltet. Interessierte seien jederzeit willkommen.

Die gute Nachwuchsarbeit sahen Bürgermeister Gerhard Betz und vor allem auch Kreisbrandrat Manfred Danner als Garant für eine zukunftsfähige Feuerwehr.

Martin Hellerbrand

