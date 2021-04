Nandlstädter Marktrat sagt ja zur Lagerhalle und erneut nein zum Windrad

Sitzung des Gemeinderats

Beim Thema Windrad bleibt der Nandlstädter Marktrat seiner Linie treu und machte seine ablehnende Haltung erneut deutlich. Hingegen sprach sich das Gremium einstimmig für eine neue Lagerhalle für den Bauhof aus.

Nandlstadt – In der Corona-Pandemie setzt Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz in den Sitzungen des Gemeinderats auf Sicherheit: Und so wurden die Markträte vorab der Sitzung aufgefordert, zuhause einen vorab verteilten Selbsttest zu machen – und trotz negativem Corona-Test die Maske während der Sitzung zu tragen. Immerhin: Der öffentliche Teil dauerte am Donnerstag nur 20 Minuten, dann waren Bauhof-Erweiterung und Windrad-Widerspruch abgesegnet.

Neue Lagerhalle für den Bauhof

„Der Bauhof platzt aus allen Nähten“, erklärte Betz. Deshalb wollte er vom Gremium „einen Grundsatzbeschluss, keine Diskussion“, über den Bau einer neuen Lagerhalle. Diese soll, so sagte er auf FT-Nachfrage, auf dem Bauhof-Gelände, angrenzend an den Wertstoffhof, entstehen. „Es kommen immer mehr Geräte dazu“, begründete der Rathauschef den Antrag, den der Marktrat schließlich einstimmig absegnete.

Auch wenn Details zur neuen Lagerhalle noch nicht besprochen worden sind, ist Betz zuversichtlich, „dass wir heuer noch beginnen können“ – das Geld sei im Haushalt eingestellt. „Das Bauamt ist fleißig dahinter, dass das durchgezogen wird“, sagte Betz dem FT.

Windrad: Rechtsmittel werden eingelegt

Seit dem Jahr 2013 beschäftigt das Thema Windrad bei Großgründling den Nandlstädter Marktrat. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die erste von zwei Anlagen genehmigt (wir haben berichtet): Der Verwaltungsgerichtshof hat dem Antrag der Firma tetra r.e. auf vorzeitigen Baubeginn stattgegeben – obwohl das Hauptverfahren noch läuft und die Gemeinde Beschwerde eingelegt hat.

In der Sitzung am Donnerstag ging es nun um die zweite Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 141 Metern, einem Rotorenblätter-Durchmesser von 117 Metern sowie einer Gesamthöhe von 199 Metern: Wie schon beim ersten Windrad galt es auch diesmal, Rechtsmittel gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamts Freising einzulegen. Der Gemeinderat bleibt seiner Linie und damit seiner ablehnenden Haltung mehrheitlich treu: Mit 12:8-Stimmen wurde beschlossen, Rechtsmittel einzulegen.

Obwohl das Hauptverfahren noch läuft, dürfte aktuell schon das erste Windrad gebaut werden. Das Risiko liege bei der Firma tetra r.e.: Sollte der Markt Nandlstadt das Hauptverfahren gewinnen, müsste das Windrad auf Kosten der Firma wieder zurückgebaut werden. Doch noch, so Betz, „tut sich nichts“.

