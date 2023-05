Nandlstädter Musikpreis bietet jungen Künstlern eine Bühne - Bewerbungsfrist läuft

Von: Andrea Hermann

Teilen

Viele Besucher werden heuer wieder zum „Fest der Sinne“ in Nandlstadt erwartet. Ein Höhepunkt wird die Verleihung des Nandlstädter Musikpreises werden. © Archiv: Hellerbrand

Jungen Künstlern eine Bühne bieten möchte der Markt Nandlstadt beim Fest der Sinne: Zum vierten Mal wird im Juni der Musikpreis ausgespielt. Es winken attraktive Preise.

Nandlstadt – Bereits zum vierten Mal wird heuer der Nandlstädter Musikpreis verliehen. Im Rahmen des „Fest der Sinne“ (23. bis 25. Juni) haben junge Musiker am Samstag, 24. Juni, die Möglichkeit, ihr eigenes, rund 20-minütiges Programm (keine Coversongs) zu präsentieren. Mehr noch: Es gibt einige attraktive Preise zu gewinnen.

Die Idee zu dieser Veranstaltung ist im Jahr 2015 entstanden. Man wollte einerseits „jungen Künstlern eine Plattform bieten“ und andererseits ein „Feedback und wertvolle Preise zum Start geben“, erzählt Nandlstadts Kulturreferent und 2. Bürgermeister Rainer Klier dem FT. Und der Wettbewerb verhallte nicht ungehört: „Sehr viele Gruppen haben danach Folgeauftritte oder Radioplätze bekommen“, freut sich Klier über den Erfolg.

Auch bei der vierten Auflage warten wieder wertvolle Preise auf die Gewinner – etwa ein Tag im Tonstudio, ein professionelles Fotoshooting, eine professionelle Website und vieles mehr. Um einen dieser Preise zu ergattern, müssen die jungen Künstler, die in den vergangenen Jahren meist in sechs verschiedenen Gruppen unterschiedlichen Genres angetreten sind und laut Klier „überwiegend schon auf hohem Niveau“ gespielt haben, eine Jury überzeugen. Wer in der Jury sitzt, wird noch nicht verraten, nur so viel: „Es werden lauter lokalbekannte Vertreter der Musikbranche sein“, kündigte der Kulturreferent an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das sind die Voraussetzungen

Wer beim Nandlstädter Musikpreis antreten und die Marktbühne rocken möchte, muss sich bis 2. Juni bei Kulturreferent Rainer Klier bewerben und ihm Infos zur Band sowie eine Demo zukommen lassen– per Mail an rainer.klier@markt-nandlstadt.de oder direkt im Rathaus Nandlstadt. Antreten dürfen Bands, Chöre und Solokünstler mit einem eigenen Programm, wobei Solokünstler unter 30 Jahre alt sein müssen und bei Gruppen nicht mehr als zwei Bandmitglieder über 30 Jahre sein dürfen. Und: Es werden keine Profis zugelassen.

Rainer Klier freut sich schon auf den Musikpreis – und auf hoffentlich viele Besucher. Diese dürfen sich am Samstag, 24. Juni, ab 18.30 Uhr auf „eine bunte Palette von Musikgenres“ freuen, so Klier.

Weitere Informationen

Weitere Infos zum „Fest der Sinne“ und zum Nandlstädter Musikpreis gibt’s im Internet unter www.fest-der-sinne.com.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.