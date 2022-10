Nandlstädter Nachwuchs für Kommuanlpolitik begeistern: Gründung einer „jungen UWN“ denkbar

Von: Andrea Hermann

Teilen

Sie stehen an der UWN-Spitze: (v. l.) Robert Urbaneck, Susanne Sixt, Petra Mildebrad-Wendt, Bartl Zeilhofer, Claudia Thalwieser-Wagensonner, Walter Hobmeier, Alexander Mörwald, Anton Kühner, Vorsitzender Gerhard Betz und Wahlleiter sowie Landrat Helmut Petz. © UWN

Bei ihrer Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand der Unabhängigen Wähler Nandlstadt im Amt bestätigt. Außerdem ging es um die Nachwuchsgewinnung.

Nandlstadt – Mit 133 Mitgliedern sind die Unabhängigen Wähler Nandlstadt (UWN) nicht nur die größte Wählergruppe in Nandlstadt, sondern gehören auch zu den „größten freien Gruppierungen im Landkreis“, freute sich Vorsitzender Gerhard Betz bei der Jahreshauptversammlung der UWN. Um Nachwuchs zu gewinnen, „spielen wir mit dem Gedanken, ob wir nicht eine junge UWN gründen“, sagte er gegenüber dem FT. Konkret wolle man die jungen Leute „um die 18“ für Politik interessieren. Denn: „Uns ist der Nachwuchs wichtig“, so Betz. Ob und wie das Vorhaben umgesetzt wird, ist noch offen – und bleibt Aufgabe der neu gewählten Führungsriege. Und die wurde komplett im Amt bestätigt.

Vorsitzender der im Jahr 1996 gegründeten Gruppierung bleibt Gerhard Betz, der 2015 das Zepter übernommen hat. Ihm zur Seite steht weiterhin Alexander Mörwald. Schriftführer bleibt Bartl Zeilhofer, um die Finanzen kümmert sich auch künftig Robert Urbaneck. Beisitzer sind Thomas Walter, Stefanie Fuss, Manuel Glohmann, Pascal Entrup, Andreas Zeisig. Susanne Sixt, Petra Mildebrad-Wendt, Claudia Thalwieser-Wagensonner, Walter Hobmeier und Anton Kühner.

Eine Urkunde überreichten (v. l.) die UWN-Vorsitzenden Gerhard Betz und Alexander Mörwald an die Gründungsmitglieder Georg Rauscher, Bartl Zeilhofer und Herbert Brandmeier – zur Freude auch von Landrat Helmut Petz. © Uwn

Nach der Corona-Pandemie, in der auch die UWN mit ihren Veranstaltungen ausgebremst worden war, soll es nun wieder mit Aktionen losgehen. Beim Hopfenfest haben sich die Mitglieder bereits präsentiert: So war die UWN beim Hopfenlauf vertreten, zudem nahm man an der Vereins-Olympiade teil – und landete hier auf dem zehnten Platz. Weitere Veranstaltungen, auch zu aktuellen politischen Themen, sollen folgen, kündigte Betz an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Jahreshauptversammlung nutzten die UWN auch, um ihre Gründungsmitglieder zu ehren. Ein herzliches Dankeschön ging an Georg Gößwein, Georg Heinzlmair, Johann Pichlmaier, Rosmarie Rauscher, Johann Schapfl, Andreas Rieger, Erich Schinagl, Inge Tafelmaier, Gabi Tafelmaier, Johann Schapfl jun., Magdalene Schapfl, Helmut Atzmüller, Elisabeth Zeilhofer, Herbert Brandmeier, Bartl Zeilhofer und Georg Rauscher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.