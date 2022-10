Nandlstädter Vereinsolympiade: Ein Verein holt den Doppelsieg - Hier gibt‘s das Quiz zum Nachspielen

Treffsicher: Alexander Steininger von der Wasserwacht-Jugend schaffte mit zwei Kleiderbügeln an der Stange das beste Ergebnis. © Hellerbrand

Die Vereinsolympiade war das große Gaudi-Finale beim Nandlstädter Hopfenfest. Wir verraten, welches Team wie abgeschnitten hat - und haben das Original-Quiz für Sie.

Nandlstadt – Ein echtes Schmankerl gab es am Schlusstag des Nandlstädter Hopfenfests: die Vereinsolympiade. Vier Gaudi-Disziplinen galt es dabei zu bewältigen, auf die Siegerteams warteten am Montagabend dann wertvolle Sachpreise von Bier bis Spanferkel.

Die erste Disziplin war das „Schraubendrehen“, bei dem zwei Teammitglieder den Balken hielten und ein Dritter drei Schrauben möglichst schnell ins Holz einbringen musste. Wie sich herausstellte, war das gar nicht so einfach und ziemlich schweißtreibend, was den Schraubern auch anzusehen war. Nach Irxnschmalz war dann Hirnschmalz gefragt, um 14 knifflige Fragen in einem Quiz zu lösen.

Hätten Sie‘s gewusst? Hier gibt‘s das Quiz zum selbst Mitgrübeln

Für die dritte Disziplin war filigranes Gespür verlangt. Oder ein langer Arm, denn fünf Kleiderbügel sollten auf der Stange landen. Was bei Festausschussmitglied Jürgen Kronthaler so einfach aussah, der die Disziplin vormachte, erwies sich dann bei den meisten Teilnehmern als unerreichbares Ziel. So gab es nur drei, die zumindest einen Bügel auf die Stange brachten. Bester war dabei Alexander Steininger von der Wasserwacht-Jugend, der seine Reichweitenvorteile dank XXL-Spannweite ausnutzen konnte. Weil diese Disziplin auch bei der letzten Vereinsolympiade vorgekommen war, dürfte so manches heimische Bügelzimmer bis zum nächsten Hopfenfest sicher vorsorglich zum Übungsraum umfunktioniert werden.

Beim Wettmelken ging‘s an die Holzkuh

Schwieriger wird es da schon, die vierte Disziplin zu Hause zu üben: das Melken. Eine Holzkuh mit Zitzenkübel stand bereit, die von zwei Teammitgliedern gehalten und einem Melker 20 Sekunden behandelt werden musste. Unter lautstarker Anfeuerung gingen die Teilnehmergruppen dabei zu Werke, um mit kraftvollem Zitzen-Drücken dem Plastikeuter möglichst viel Wasser zu entlocken. Fazit: Dank Holzkuh war die Prozedur kein Fall für den Tierschutz. Die meiste Flüssigkeit beförderte die Wasserwacht in den Eimer, und zwar das Team mit den Erwachsenen. Denn die Organisation hatte auch noch eine Jugend-Abordnung an den Start geschickt.

Ran an die Holzkuh: Wie hier die Dancing Angels hatten alle Teams eine Riesengaudi beim Melkwettbewerb. Auch das Publikum war amüsiert. © Hellerbrand

Mit Spannung wurde dann das Ergebnis erwartet. Weil drei Mannschaften punktgleich waren, musste mit der Sonderdisziplin „Maßkrug stemmen“ die weitere Rangfolge ausgehoben werden. Dabei hatte schließlich Rupert Grottenthaler von den Schnupfern die Nase vorn.

Zünftige Preise für die Gewinner

Großer Jubel brach dann bei der Wasserwacht aus, als bekanntgegeben wurde, dass die Erwachsenen die Vereinsolympiade gewonnen hatten und die Jugend Zweiter wurde. Ein Acht-Personen-Golfgutschein sowie ein Spanferkel bereichern im kommenden Jahr das Vereinsleben. Das drittplatzierte Team „Marktrat“ um Bürgermeister Gerhard Betz durfte ein küchenfertiges Reh sein Eigen nennen. Der kulinarische Teil der Rathaus-Weihnachtsfeier dürfte damit heuer den Gemeindehaushalt nicht belasten. Groß war die Freude auch beim Viertplatzierten, denn die Feuerwehr Airischwand macht sich demnächst zur Brauereiführung nach Hohenthann auf.

Martin Hellerbrand

Die Siegerwertung 1. Wasserwacht, 2. Wasserwacht-Jugend, 3. Marktrat, 4. Feuerwehr Airischwand, 5. Schnupfclub, 6. Tennisverein, 7. Feuerwehr Nandlstadt, 8. Dancing Angels, 9. Jugendfeuerwehr Nandlstadt, 10. UWN, 11. Narrhalla, 12. Landjugend.

