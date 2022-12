Rück- und Ausblick: Nandlstädter Waldbad ist fertig, Schule muss erweitert werden

Von: Andrea Hermann

Rede und Antwort stand Bürgermeister Gerhard Betz (l.) bei der Bürgerversammlung in Nandlstadt. © Hermann

Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt konnte Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz nun seine erste Bürgerversammlung abhalten. Im Fokus waren alte Baustellen und neue Projekte.

Nandlstadt – Exakt eine Stunde dauerte der Rück- und Ausblick von Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz in der Bürgerversammlung am Montag. Schul-Erweiterung, Waldbad-Sanierung und Gewerbegebiet-Ausweisung waren nur ein paar der Themen, über die der Rathauschef in seiner ersten Bürgerversammlung berichtete. Seitens der Bürger wurde die Parkplatz-Problematik im Markt thematisiert.

Kindergarten-Erweiterung

Dem Bedarf an Kindergarten-Plätzen ist der Markt Nandlstadt mit einer Container-Anlage gerecht geworden, die man für 130 000 Euro von der Gemeinde Gammelsdorf gekauft und für weitere 80 000 Euro überführt und neben dem Korbinian-Kindergarten errichtet hat. Seit 1. Dezember ist die Gruppe am Start – ab Anfang Januar werden dort 13 Mädchen und Buben betreut. Aktuell, so Betz, werden im Korbinian-Kindergarten 53 Kindergarten- und 36 Krippen-Kinder in sechs Gruppen betreut, im Johannes-Kindergarten sind es 123 Kindergarten-Kinder in ebenfalls sechs Gruppen.

Investition in Schule

Dringender Handlungsbedarf besteht in einer weiteren Einrichtung der Gemeinde: „Die Schule muss erweitert oder umgebaut werden“, verkündete Betz. Hintergrund ist das Ganztagsförderungsgesetz und damit der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, der ab 2026 in Kraft tritt. Unter anderem soll dann die Mittagsbetreuung, die aktuell im Vhs-Anbau untergebracht ist, in die Schule ziehen, zudem werden weitere Klassenzimmer benötigt. Mit der konkreten Planung wird sich der Gemeinderat im kommenden Jahr beschäftigen, Baubeginn ist für Mitte 2024 geplant, und die Fertigstellung ist laut Bürgermeister für Ende 2025 vorgesehen.

Bereits im kommenden Jahr soll die Einrichtung einen Aufzug bekommen. „Die Schule bekommt im September ein Kind im Rollstuhl“, berichtete Betz. Deshalb werde der Aufzug eingebaut, für den bereits ein Schacht existiert. „Das ist der erste Schritt zur Barrierefreiheit“, so Betz.

Auch im vergangenen Jahr hat man in die Schule investiert – etwa in dezentrale Lüftungsanlagen für 13 Klassenzimmer für rund 316 000 Euro (Förderung der Regierung: 259 000 Euro) sowie in die Fassadensanierung am Süd-Gebäude.

Glasfaserausbau

„Richtig weit und top“ ist Nandlstadt beim Glasfaserausbau. 50 Kilometer Leitung werden laut Betz bis Mitte 2024 verlegt und damit rund 2000 Haushalte mit schnellem Internet (bis zu 1000 Mbit/s) versorgt.

Waldbad-Sanierung

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist das Waldbad „fertig“, berichtete der Rathauschef. Seit dem Baubeginn im Juli 2021 wurden unter anderem eine biologische Aufbereitungsanlage mit Nass- und Trockenfilter installiert und die Außenanlagen neu angelegt. Kosten: rund 1,4 Millionen Euro, wobei man mit einer Förderung von „mindestens einem Drittel“ rechne, so Betz. Ab Mitte Mai 2023, so sagte der Rathauschef auf mehrmalige Nachfragen seitens der Bürger, solle das Naturbad wieder genutzt werden können.

Kläranlagen-Ausbau

Im Rahmen der Erweiterung und Sanierung der gemeindlichen Kläranlage nahe Gründl wurden Photovoltaik-anlagen auf die zur Verfügung stehenden Dachflächen gebaut. Der Marktgemeinderat hatte die Maßnahme im Sommer 2021 beschlossen, um den hohen Stromverbrauch in der Kläranlage durch eigene Stromerzeugung zumindest teilweise kompensieren zu können. Die Erweiterung um ein Klärbecken und ein Haus mit Sandfilteranlage sowie die Sanierung schlagen mit gut 5,7 Millionen Euro zu Buche – allein für das Rückhaltebecken wurden rund zwei Millionen Euro fällig, so Betz.

Neues Gewerbegebiet

Stolz ist der Rathauschef auf das neue Gewerbegebiet „Kitzberger Feld“, für das im Juli Spatenstich war. Auf einer Gesamtfläche von 25 000 Quadratmetern sollen sechs Parzellen entstehen. Die Grundstücke werden über ein Punktesystem vergeben.

Parkplatz-Problem

Einigen Bürgern war es ein Anliegen, auf die Parkplatz-Problematik im Ort hinzuweisen. Nicht nur, dass wegen der früheren Stellplatzsatzung zu wenige Parkplätze für Anwohner vorhanden sind: „Es gibt Firmen, die ihre Transporter in den Wohngebieten abstellen“, berichtete eine Bürgerin. Um dieses Problem habe man sich bereits gekümmert – die betroffene Firma sei auch schon von der Polizei angeschrieben worden, so Betz. Um das grundsätzliche Problem werde man sich kümmern.

